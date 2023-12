El personal d’Iberia manté la vaga el cap de setmana de Reis

Els sindicats dels serveis d’assistència en terra, o handling, d’Ibèria continuen amb la vaga prevista per als dies 5, 6, 7 i 8 de gener, en ple cap de setmana de la festivitat de Reis, després que l’acte de mediació que es va celebrar ahir en el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge acabés sense acord.

La vaga del servei d’handling afectarà no només als vols d’Iberia, sinó també als d’altres companyies a les quals actualment la companyia també ofereix el servei, en el marc de la concessió que hi havia fins ara per part d’AENA. Fonts d’Iberia van lamentar que els sindicats mantinguin la vaga i van avisar que «per poder avançar en qualsevol mena de negociació» l’aerolínia veu com una «condició imprescindible» que es desconvoquin les aturades. Segons l’aerolínia, la vaga causarà «un dany innecessari i injustificat a milers de viatgers que tornen en aquestes dates de les seves vacances de Reis».

La protesta convocada per UGT i CCOO va arribar després que Iberia perdés el servei d’handling en vuit dels principals aeroports del país, entre aquests el del Prat, i que la companyia decidís subrogar als treballadors a les companyies guanyadores en cada plaça. D’aquesta manera, els sindicats es queixen que Iberia no vulgui fer autohandling, una decisió que l’aerolínia descarta per evitar «uns costos més elevats» i «perdre posicions amb els seus competidors». Finalment, Iberia va insistir que els treballadors afectats «tenen els drets garantits» i «mantindran els llocs de feina amb les mateixes condicions». De moment, però, la vaga del personal de terra d’Iberia es manté i afectarà les vacances de Reis.