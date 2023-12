Registrat un terratrèmol de magnitud 3.4 a l'Alt Urgell amb diverses rèpliques i sense causar danys

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGCat) ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.4 a l'Alt Urgell la matinada passada amb diverses rèpliques i sense causar danys. Segons informa la institució, l'hora d'origen del terratrèmol ha estat les 0:24 a l'Alt Urgell, amb l'epicentre a prop del municipi de Cava segons s'aprecia en el mapa difós.

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla SISMICAT i el sisme ha estat altament percebut per la població, amb cinc trucades al 112 i unes 226 enquestes omplertes al web de l'ICGCat. Durant la nit hi ha hagut nombroses rèpliques de baixa intensitat, les més destacables de magnitud 2.9 i 3.2 i no consten danys causats, d'acord amb Protecció Civil.