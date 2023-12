L'OMS adverteix d'una nova variant de la covid-19 per la seva ràpida expansió

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat una nova variant del coronavirus, JN.1, com a variant d'interès pel "ràpid augment de l’expansió", segons un comunicat publicat en les últimes hores. L’OMS assenyala que, amb l’arribada de l’hivern a l’hemisferi nord, JN.1 podria incrementar la càrrega de les infeccions respiratòries en molts països, però que el risc per a la salut pública global es considera actualment “baix” d’acord amb les dades disponibles. Així, afegeix que les vacunes continuen protegint contra les formes greus de la malaltia per aquesta variant i altres que circulen. El doctor del Clínic Antoni Trilla ha afirmat a RAC1 que tot i ser més contagiosa, "clínicament no sembla associar-se a una major gravetat”.

La variant JN.1 representa el 22% de les mostres seqüenciades a Catalunya, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions Respiratòries (SIVIC), actualitzades aquest dimarts. Els primers positius per aquesta variant es van registrar fa cinc setmanes a Catalunya.

Trilla, metge epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha advertit en una entrevista a RAC1 que la nova variant de la covid-19 és més contagiosa que les anteriors i que “pot evadir d’alguna manera les defenses”, de manera que s’espera que en les properes setmanes hi hagi “més contagis”.

Amb tot, el degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona ha recordat que la gran majoria de la població es troba vacunada i/o s’ha infectat de la covid i ha indicat que la nova variant no sembla associar-se a més gravetat. Això sí, Trilla ha subratllat que les persones amb més risc de complicacions de la covid-19 s’han de protegir i ha recomanat que es vacunin.

El doctor també aconsella posar-se la mascareta quan es tinguin símptomes respiratoris per protegir els altres i ha advertit de la “sopa de virus” que hi ha a les portes de l’hivern i que es preveu que augmenti en les properes setmanes.