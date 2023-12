Hypatia busca dones astronautes per formar part de la nova missió de simulació prevista pel 2025

L'Associació Hypatia Mars ha obert una convocatòria fins al 31 de gener de 2024 per la selecció de cinc noves integrants de la tripulació Hypatia II, un nou equip de dones de diferents edats i disciplines que participarà en una missió de simulació amb data prevista per al 2025. La convocatòria està oberta a dones que tinguin passió per la ciència i l’espai, i comparteixin els valors de l'associació. Les candidates han de tenir algun tipus de vinculació amb les carreres STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), amb capacitat comunicativa i un bon domini de l'anglès. A més, han de presentar un projecte de recerca i/o divulgació relacionat amb l’exploració espacial, i en particular vinculat al planeta Mart.

La nova tripulació inclourà les dues membres a la reserva d’Hypatia I, la matemàtica Anna Bach i l'estudiant d'enginyeria i esportista d’elit Helena Arias, que se sumaran a altres professionals amb els objectius de fer recerca d’excel·lència, desenvolupar activitats de divulgació i fomentar vocacions científiques, en especial entre les nenes i les noies més joves.

Després de l’èxit de la primera missió d’Hypatia I a l’estació anàloga Mars Desert Research Station, al desert de Utah, Estats Units, la missió Hypatia II vol mantenir i reforçar les aliances establertes durant la primera expedició.

La primera experiència va comptar amb el suport de més de 50 entitats públiques i privades, entre les quals destaquen la Fundació Catalunya La Pedrera, la Fundació Banc Sabadell i la Generalitat de Catalunya.