Expulsats al Pakistan 14 membres d’una organització que enaltia el terrorisme

La Policia Nacional ha expulsat el Pakistan 14 individus detinguts el 6 de novembre per pertànyer a una organització d’origen paquistanès d’ideologia radical que enaltia actes terroristes. Entre els llocs on van ser detinguts hi ha Barcelona i Lleida, a banda de València, Palma, Euskadi, Andalusia i la Rioja. Segons la Policia, aquest grup revela un nou tipus d'amenaça greu per a la seguretat pública protagonitzada per individus, no vinculats a grups gihadistes com ara DAESH o Al-Qaida, però amb una interpretació de la religió musulmana molt intransigent i rigorista. A través de les xarxes socials exalcen la violència i idolatren les accions terroristes comeses pels seguidors d'aquesta organització.

Les expulsions s'han realitzat d'acord amb la Llei d'Estrangeria, per la seva participació en activitats contràries a la seguretat nacional, després dels expedients corresponents sota la instrucció, el control i el seguiment de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Aquestes infraccions molt greus comporten com a sanció l'expulsió i la consegüent prohibició d'entrada a territori espanyol.