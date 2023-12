Brussel·les obre un procés d'infracció contra X per la difusió de desinformació sobre la guerra entre Israel i Hamàs

La Comissió Europea ha obert un procés d'infracció contra X (abans Twitter) per no combatre la difusió de continguts il·legals i desinformació relacionada amb la guerra entre Israel i Hamàs. Brussel·les ha pres la decisió en considerar que X incompleix la Llei de Serveis Digitals, en vigor des del passat agost, en les àrees de gestió de riscos i moderació de continguts i transparència, entre d'altres. La normativa europea preveu sancions de fins al 6% de la facturació global en cas d'incompliment.

Segons ha informat Brussel·les, el procés d'infracció s'ha obert en considerar que l'empresa d'Elon Musk no ha pres mesures "eficaces" contra la manipulació d'informació a la plataforma i contra la difusió de continguts il·legals, així com tampoc per augmentar la transparència.

La Comissió Europea ha informat que tractarà la investigació, que es la primera d'aquest tipus des que està en vigor la normativa, de forma "prioritària". Un cop oberta la investigació, Brussel·les pot seguir demanant informació a l'empresa i podria arribar a aplicar més accions, com mesures cautelars, en cas que ho cregui necessari.