Aquestes són les ciutats més cares per viure el 2023

The Economist Intelligence Unit (EIU) ha publicat recentment el seu Índex de Cost de Vida Mundial (Worldwide Cost of Living) corresponent al 2023. En aquesta edició, Singapur i Zuric encapçalen conjuntament la classificació com les ciutats més cares del món per viure. La primera ja va ser número u el 2022, juntament amb Nova York, mentre que la segona ha pujat des de la sisena posició que va ocupar a la llista de l'any passat. Aquest ascens s'atribueix a la fortalesa del franc suís i als preus alts dels aliments, els articles per a la llar i el lleure. La publicació també destaca l'elevat preu del transport i la roba a Singapur.

Nova York, la ciutat més cara l'any passat amb Singapur, ha caigut al tercer lloc, on empata amb una altra ciutat suïssa, Ginebra. Dues ciutats nord-americanes més (Los Angeles i San Francisco) també figuren entre les deu primeres, juntament amb Hong Kong, París, Copenhaguen i Tel Aviv.

L'índex, de caràcter anual, compara preus de més de 200 productes i serveis quotidians com els aliments, la roba, el lloguer o el transport a 173 ciutats del món. Les urbs recollides a l'estudi es comparen amb la ciutat base de Nova York, amb un índex establert a 100.

Les 10 ciutats més cares del món.Statista

Segons l'índex d'aquest any, els preus van augmentar, de mitjana, el 7,4% interanual a les ciutats estudiades. Aquesta xifra és lleugerament inferior a l'increment del 8,1% registrat a l'índex del 2022, però significativament superior a la tendència registrada entre el 2017 i el 2021. Per a The Economist Intelligence Unit, la crisi mundial del cost de vida segueix present aquest any, malgrat que els preus de l'energia i els problemes de la cadena de subministrament es van suavitzar. "La crisi del cost de la vida és lluny d'haver acabat i els nivells de preus continuen molt per sobre de les tendències històriques", va assegurar Upasana Dutt, responsable de l'estudi. "Esperem que la inflació es continuï desaccelerant el 2024", va assenyalar l'experta.