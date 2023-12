Aquest és el perfil del conductor 'més perillós’

Un estudi del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada ha conclòs que existeixen "diferències clares" en la seguretat de la conducció segons el sexe del conductor, la companyia que porti al vehicle i el destí del trajecte. La conclusió és que el perill d’accident s’incrementa quan el conductor és un home jove, acompanyat de viatgers de similar edat i mateix sexe i quan l’objectiu de la conducció és anar de festa.

Es tracta de l’estudi 'El problema del 'conductor joven hombre': relación entre el clima de conducción segura entre amigos, la presión de grupo y los estilos de conducción'', que ha consistit en un seguiment dels estils de conducció dels joves espanyols d’entre 18 i 25 anys, aplicant diferents escales a 459 persones enquestades, en les quals es van considerar factors de pressió de grup, cost de conduir amb altres, comunicació sobre qüestions de trànsit i compromís amb una conducció segura.

Segons ha explicat la professora Cándida Castro, "aquest estudi analitza el comportament de conducció dels conductors joves en adaptar noves escales que demostren la complexitat de la influència de conduir amb amics. Aquestes escales poden utilitzar-se tant per detectar la propensió a conduir de forma arriscada com per planejar intervencions específiques amb els conductors joves".

Per a la realització de la investigació s’han adaptat al context de la conducció a Espanya dos instruments utilitzats als Estats Units per a anàlisis similars: SDCaF (Safe Driving Climate among Friends) i RPI (Resistance to Peer Influence), que mesuren com influeix a la conducció el clima generat pels amics que acompanyen al conductor i, en el segon cas, la resistència dels conductors joves davant dels seus amics.

Segons detalla la investigadora, l’estudi ha trobat que "els factors de pressió i cost per conduir amb amics, segons el qüestionari SDCaF, es van associar amb estils de conducció desadaptatius, és a dir, temerari, agressiu i distret. Tanmateix, la seua relació va ser negativa amb estils definits com cautelosos o de reducció d’estrès".

D’altra banda, les puntuacions van ser més grans en els factors comunicació i compromís quan la conductora era dona, els passatgers eren també dones i quan es conduïa a un lloc diferent al d’anar de festa. "Hem descobert que les conductores joves puntuen més alt en factors com a comunicació sobre qüestions de trànsit i compromís amb la conducció segura. I sí, aquests factors s’associen positivament amb els estils de conducció cautelós i de reducció d’estrès", afegeix Cándida Castro.