Vermouth Yzaguirre commemora les festes de Santa Tecla amb una ampolla exclusiva

Que no falti el bon vermut!

Una edició especial

Santa Tecla 2020… La tradició torna un any més, però sota una atmosfera festiva completament diferent. Des de Vermouth Yzaguirre volen continuar donant suport a les festes de la nostra ciutat, com ja van començar a fer fa més de 25 anys amb el Vermut Popular de l’Entrada de Músics. Un any més tornen a trobar-se amb els amants de la festa i del vermut per tal d’oferir-los el seu Vermouth Yzaguirre Clàssic Vermell, l’acompanyant perfecte per l’aperitiu diari i assaborir aquestes festes tan esperades per tothom.L’ampolla d’enguany es vesteix amb una etiqueta exclusiva amb el cartell de les Festes de Santa Tecla 2020. La imatge gràfica d’aquesta edició segueix l’estètica del cartell de les festes dissenyat per Octavi Torné. Aquest és un homenatge a les matinades, la música de la festa. El cartell evoca els sons que omplen els carrers de Tarragona, així com els sons dels timbalers i grallers.L’ampolla de les festes ja s’ha convertit en una tradició per aquest celler. Enguany, el cartell crida a gaudir de la festa i especialment de la seva música més tradicional, la de la Gralla i del Timbal. Tot maridat amb sons del toc de castells, del pilar caminant, de processó i el toc de vermut.Per sisè any consecutiu, Vermouth Yzaguirre commemora les festes de Santa Tecla amb una tirada de 2.500 ampolles d’edició limitada que ja es troben als punts tradicionals de venda de Tarragona des del passat dilluns.Un cop tingueu la vostra ampolla, la recomanació de Vermouth Yzaguirre és que serviu la beguda ben freda acompanyada de dues olives farcides d’anxova, 2 o 3 glaçons i una rodanxa de taronja. Si a més a més teniu ganes de menjar alguna cosa, podeu maridar el vermut amb un plat típic com és l’espineta amb caragolins, un imprescindible tant en els esmorzars com en els dinars de la Festa Major de Santa Tecla.Des de Vermouth Yzaguirre donen suport a la celebració de les festes, que enguany tindran aforaments reduïts, espais oberts a l’aire lliure i un programa adaptat. En aquest sentit, fan una crida a viure la festa amb responsabilitat: «Tarragonines i tarragonins, veïnes i veïns dels pobles més propers, us animem que gaudiu del nostre Yzaguirre amb seny, precaució i respecte pel proïsme. Compartiu-lo en família i amics, però sense oblidar que hem de donar exemple de ciutat amb una cultura i unes festes segures en aquesta edició tan especial. Visca Santa Tecla i visquen les festes!».