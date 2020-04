Superherois sense capa als supermercats

*El Corte Inglés es mou per a tu i facilita la compra a la gent gran i al personal sanitari, dos dels col·lectius que més pateixen la crisi sanitària pel coronavirus



*Està donant aliments a famílies en risc d'exclusió social i roba i material sanitari a hospitals de tota Espanya

Recursos per gestionar la crisi

Material per a la primera línia

Suport als més vulnerables

Fer la compra, més segur

Els superherois avui en dia no viuen a les vinyetes dels còmics i vesteixen capa. La crisi del coronavirus així ens ho està demostrant. El personal sanitari, les forces de seguretat, els treballadors i treballadores de supermercats i totes aquelles persones i empreses que han ofert els seus recursos i know-how per a pal·liar els efectes de la pandèmia en són exemples. Una bona mostra d’això la trobem en El Corte Inglés, que des de l’inici de l’emergència, ha estat treballant per a mitigar els efectes de la covid-19.Així doncs, ha llençat quatre grans línies d’ajudes per a minimitzar l’impacte de la covid-19. D’una banda ha ofert a les institucions públiques els seus propis recursos. També ha realitzat donacions de material prioritari. A la vegada, també ha proporcionat suport a aquelles persones amb menys recursos. A tot això cal sumar-hi que ha creat serveis especials i de compra preferent per alguns col·lectius com personal sanitari o persones grans.Un dels pilars d’El Corte Inglés a l’hora de treballar per a minimitzar la situació d’alerta sanitària ha estat posar a disposició de les administracions, i especialment del Govern espanyol, els seus coneixements i recursos per a facilitar determinades accions. En aquest sentit, la companyia ha ofert les seves oficines a Àsia per a gestionar comandes de material sanitari. De fet, l’oficina d’El Corte Inglés a Shangai ha tramitat l’adquisició de 500.000 mascaretes per a la protecció del personal sanitari que s’han entregat al Ministeri de Sanitat.Així mateix, els tallers de costura d’El Corte Inglés a Madrid han estat treballant de valent des de l’inici de la crisi per a fabricar mascaretes sanitàries que posteriorment també s’han entregat als hospitals i centres assistencials. A banda, va oferir a la Comunitat de Madrid l’Ayre Gran Hotel Colón com a hospital temporal amb una capacitat per a 700 pacients, sent un dels primers hotels salut del conjunt de l’Estat.L’equipament de protecció per a metges i infermers ha estat una de les principals necessitats des de l’inici de l’alerta sanitària. A banda de la donació de les 500.000 mascaretes tramitades des de l’oficina de Shangai de la companyia, s’han entregat 150.000 més a la Generalitat de Catalunya, procedents de donacions de proveïdors. Així mateix, s’ha donat roba de llit i en alguns casos també matalassos, per a diversos hospitals del conjunt de la geografia espanyola a través de la Fundació Ramón Areces. En el cas de Tarragona, El Corte Inglés ha entregat ulleres de protecció per a l’Hospital Viamed Monegal de la ciutat. En alguns centres, també s’han ofert dispositius electrònics perquè els pacients de l’UCI puguin estar en contacte amb els seus familiars.Però els centres hospitalaris no són els únics que han rebut material prioritari. I és que la companyia ha donat roba de llit i productes d’higiene personal per a residències d’avis de diverses comunitats autònomes a la vegada que ha entregat material de prevenció i productes de desinfecció a les policies locals de diferents localitats espanyoles, com ara Barcelona, Santander, València o Còrdova.La pandèmia no només afecta aquelles persones que s’han contagiat sinó que la seva afectació és molt més gran. Les conseqüències econòmiques han deixat en una situació de vulnerabilitat a moltes famílies, que es troben ara sense recursos. Per això, El Corte Inglés ha entregat targetes regal per a bescanviar per aliments i productes de primera necessitat per a 500 famílies de Madrid i per a 200 famílies més de Santiago de Compostel·la. Així mateix, ha fet donacions d’aliments a diverses entitats socials com Càritas o Creu Roja, entre altres.Un altre dels col·lectius vulnerables són les persones sense sostre. En el seu cas, la companyia ha donat roba, calçat i roba de llit per als albergs municipals que s’han habilitat per a aquest col·lectiu.A totes aquestes accions d’ajuda, cal sumar-hi que El Corte Inglés ha prioritzat la seguretat dels seus treballadors, proporcionant-los material de protecció, així com dels clients. Respecte a aquests últims, cal destacar diverses accions que ha emprès en els seus supermercats. Una d’elles és l’habilitació de caixes prioritàries per als majors de 65 anys, cosa que redueix el seu temps d’espera a les cues i per tant el risc de contagiar-se, tenint en compte que són col·lectiu de risc. També ha creat un servei de compra prioritari per al personal sanitari amb entrega gratuïta a domicili.Per últim, ha potenciat el servei de recollida de compra Click&Car als seus centres, inclòs el de Tarragona, a la vegada que ha reforçat les línies online i telefòniques per a les comandes d’alimentació i productes de primera necessitat, per a facilitar el procés.