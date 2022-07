Respostes als dubtes sobre el risc químic

Què és un accident químic?

Com m'he de protegir en cas d'accident químic?

Per què no he d'evacuar la zona?

Per què el confinament és la millor manera de protegir-se?

Puc anar a buscar persones de la meva família que no estiguin amb mi en el moment de l'accident?

Com sabré si cal el confinament?

Què són les sirenes de risc químic?

Què he de fer si sento les sirenes de risc químic?

En cas de confinament, sonen totes les sirenes?

Com es fa un bon confinament?

Què he de fer si soc al carrer?

El cotxe és un lloc segur?

Els animals de companyia es poden quedar a l'exterior?

Si hi ha risc d'explosió, puc fer alguna cosa més per protegir-me?

Com puc saber si visc en una zona afectada pel risc químic?

On puc trobar més consells d'autoprotecció de risc químic?

La legislació de protecció civil reconeix el dret de la ciutadania a ser informats dels riscs col·lectius greus que els poden afectar i de les mesures de seguretat a prendre i com actuar en cas d'emergència.En el cas del risc químic vinculat a activitats industrials que treballen amb substàncies perilloses, els mecanismes de prevenció i seguretat industrial tenen com a objectiu evitar un accident químic que pugui provocar danys greus.Tanmateix, si aquestes mesures fallen es pot produir una emergència química sobtada i que en molt poc temps arribi a afectar a la població més propera a la indústria. Per això, és necessari que les persones que viuen, treballen, estudien o simplement es mouen a l'interior de les zones de risc químic coneguin com actuar en cas d'emergència química per evitar quedar afectats.Una forma fàcil de conèixer les principals mesures d'autoprotecció a aplicar en cas d'emergència química és a través de preguntes freqüents que recullin de forma pràctica com actuar en diferents circumstàncies, com les que es recullen a continuació:És una situació no controlada en un establiment industrial on estan implicades substàncies perilloses i que pot suposar un perill greu per a les persones, els béns o el medi ambient, tant a l'interior com a l'exterior.La millor manera d'estar protegit és el confinament, tancant-te a l'edifici més proper i quedant-t'hi fins que s'indiqui que no hi ha risc a l'exterior.Perquè si surts a l'exterior estaràs més exposat als efectes de l'accident. El cotxe tampoc és un lloc prou segur. A més, es pot provocar el col·lapse de les carreteres i dificultar l'arribada dels serveis d'emergència.Perquè quedar-se dins dels edificis augmenta considerablement el grau de protecció davant núvols tòxics i explosionsNo, perquè en cas de confinament, si et desplaces per l'exterior et posaràs en risc a tu i a la teva família i pots dificultar la mobilitat dels serveis d'emergència.A través dels canals oficials de comunicació (ràdio, televisió, Twitter de Protecció Civil @emergenciescat). Si ets a la zona on cal el confinament, sentiràs les sirenes de risc químic si n'hi ha a prop d'on et trobes.Són el sistema d'avís a la ciutadania previst en els plans de protecció civil per emergències químiques quan un accident químic és greu i pot afectar la població.Confina't a l'edifici més proper i quedat'hi fins que s'acabi l'avís.Són tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segonsNo. Només sonen les sirenes de la zona afectada i on cal el confinamentTanca bé portes i finestres, abaixa les persianes i situa't a les habitacions o espais més interiors. Atura els sistemes d'aire condicionatRefugia't en el primer edifici que trobis al més ràpidament possibleEl cotxe no és un lloc segur per fer el confinament. Aparca el cotxe i refugia't dins de l'edifici més proper. Si estàs circulant per una carretera, puja les finestres i tanca el sistema de climatització.No, perquè poden patir els efectes d'un accident químic. Si et confines, fes-ho també amb ells.Allunya't de portes i finestres i, si és possible, ves a la part oposada d'on prové l'accident químic. Enganxa una cinta adhesiva als vidres en forma de "x" per evitar que, si es trenquen, surtin projectats els fragmentsConsulta el Mapa de Protecció Civil de Catalunya on podràs visualitzar les zones de risc (zones d'intervenció i alerta màximes)A l'apartat web de risc químic de Protecció Civil de la Generalitat i al teu ajuntament