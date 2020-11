¿Puede de verdad el CBD hacerte sentir más relajado?

¿Cómo funciona el CBD en nuestro cuerpo?

La investigación sobre el CBD, la relajación y la ansiedad

Necesidad de más investigación

¿Cómo me hará sentir el CBD?

Si se es de ese tipo de personas, cada vez más frecuente, que tienen problemas para mantenerse relajadas, probablemente haya escuchado sobre los diversos posibles beneficios para la salud del CBD. Un cannabinoide no intoxicante, que ha mostrado su capacidad para combatir varias dolencias y para hacer sentir mejor y más relajadas a las personas que lo necesitan. Esta sustancia natural puede conseguirse de modo seguro en, por ejemplo, la tienda de aceite CBD Justbob . Aunque, quizás, antes de experimentar con ella queramos saber cómo nos vamos a sentir al usar CBD y qué puede hacer para ayudarnos a tener un día a día más relajado.Muchos consumidores y pacientes médicos informan varios efectos positivos después de tomar CBD, que incluyen sensaciones de relajación y calma. Pero la sensación exacta que se obtendrá del CBD depende de varios factores, incluido el tipo de producto de CBD, la dosis total y factores específicos de cada individuo.Esta sustancia interactúa de un modo natural con nuestro sistema endocannabinoide (ECS), receptores a los que se unen los cannabinoides que produce también de modo endógeno nuestro propio cuerpo. Mientras que el THC activa los receptores CB1, el CBD induce el resultado opuesto, consiguiendo inhibir la posible hiperactividad de los receptores CB1.Además de los receptores CB1, el CBD también se une a varios otros objetivos en todo el cuerpo. Por ejemplo, este cannabinoide no intoxicante tiene al menos 12 sitios de acción en el cerebro y puede provocar efectos terapéuticos activando múltiples vías a la vez.La interacción entre el CBD y el cuerpo puede crear una sensación de relajación y un mejor estado de ánimo. Los estudios y la evidencia anecdótica también sugieren que el CBD ofrece valor terapéutico en el tratamiento del dolor crónico, la inflamación, la ansiedad y otras dolencias.Calmar la ansiedad es uno de los efectos más conocidos del CBD, y esto ha sido corroborado por las investigaciones realizadas.Los estudios en ratas y ratones han encontrado que el CBD, por lo general, parece hacer que los roedores actúen con menos ansiedad. Por ejemplo, los investigadores pueden colocar ratas en un "laberinto elevado", una estructura donde un animal puede elegir si desea estar al aire libre (lo que los estresa) o en un espacio más confinado.Aunque estos estudios no involucraron a humanos, y no versaron sobre tensiones relevantes para los humanos, como el drama familiar y los plazos laborales; son una buena muestra de la capacidad de la sustancia como agente relajante, y revelan un camino a sus posibles beneficios en humanos. Una revisión de la evidencia sobre el CBD en ámbito de la relajación y la ansiedad señala que, reduce la ansiedad que puede provenir del uso de otras sustancias o de elementos externos con potencial para causar estrés.En estudios ya realizados con humanos se mostró que el aceite de CBD puede reducir la ansiedad asociada con el estrés de hablar en público o el trastorno de ansiedad social. Estos resultados han sido revisados y corroborados, de modo que permiten ya afirmar que este compuesto natural puede ser efectivo en procesos de relajación en personas que enfrentan situaciones potencialmente estresantes.La mayoría de los estudios involucraron voluntarios sanos, y los que contaron con pacientes que ya experimentaban algún tipo de problema o dolencia son menores, aunque más relevantes. Por eso sería necesario continuar con este tipo de investigación para determinar si el CBD funciona de la misma manera en personas con trastornos de ansiedad u otras afecciones subyacentes. También es importante que buena parte de los estudios solo analizaron dosis únicas de CBD en un entorno de laboratorio. Los estudios de uso a medio y largo plazo tendrán que corroborar si los efectos serán los mismos en el mundo real, incluido si el efecto será más o menos pronunciado si se toma CBD con frecuencia.Hay también que notar que las dosis de los productos habituales de CBD son pequeñas en comparación con las que se utilizan en los estudiosPor ejemplo, un estudio sobre el CBD y la ansiedad por hablar en público utilizó dosis de 300 miligramos. Otro usó 600 miligramos. Las dosis utilizadas en estudios con ratones y ratas variaron ampliamente, pero a menudo se encontraban en ese rango o mayor. Esto hace que se necesite también un mayor estudio en cuanto a la dosificación precisa del CBD para cada caso y tipo de consumidor.Hasta aquí hemos visto los resultados de las investigaciones realizadas, pero, más allá de estos datos contrastados, es también importante revisar la numerosa relación de experiencias de usuarios que cuentan cómo se han sentido tras usar CBD con respecto a la relajación que buscaban. Estas experiencias forman parte de la documentación que los investigadores manejan de cara a implementar estudios de los efectos del CBD a largo plazo.Muchos consumidores informan efectos positivos después de tomar CBD, como sentirse relajados y tranquilos. Algunas personas describen la sensación de tomar CBD como algo similar a que se les quitara una carga de los hombros, como si hubieran estado cargando un peso durante tanto tiempo que se olvidaron de lo pesado que era.Sin embargo, aunque algunas personas pueden tener una sensación o un efecto fuerte al usar productos de CBD, no todas obtienen un resultado definitivo. Es también probable que se experimente una sensación de calma o relajación que tiende a funcionar de forma lenta y sutil.Debido a que algunas personas usan CBD para ayudarlas a relajarse mejor por la noche, tal vez hay quien espera una sensación de desvanecimiento similar a la melatonina. Pero muchas personas informan que el CBD simplemente relaja el cuerpo y permite que la tensión se disipe. Pueden notar que su corazón deja de latir con fuerza y ​​se sienten más a gusto.Otras personas relatan que encontraron que sus preocupaciones, las que les hacían ser menos productivas durante el día, dejaban de sentirse como una avalancha incontenible. Al encontrarse más relajados podían concentrarse en solucionar las tareas paso a paso y relativizando cada problemática. Una vez se sentían calmadas las preocupaciones, también experimentaban un menor cansancio y obtenían una renovada sensación de calma, claridad y propósito.Son testimonios que indican que el CBD puede ayudarnos a sentirnos más tranquilos y, por lo tanto, más concentrados en la tarea que tenemos entre manos.