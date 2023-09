Presentació a Vallmoll (Tarragona) de la participació social en projectes d'energia solar fotovoltaica

ABO Wind España, SAU, promotor internacional d'instal·lacions d'energies renovables, presentarà públicament el dia 28 de setembre el seu pròxim projecte obert a inversió local

Informació del parc solar:

La instal·lació solar fotovoltaica PARADIS SOLAR és un projecte de 25 MW de capacitat nominal, que se situarà als municipis de Renau, Nulles, El Catllar i Vallmoll, (Tarragona), amb una producció anual de 52.188 MWh d'energia renovable, evitant l'emissió anual de 13.974 tones de CO₂.

Les presentació i atenció al públic del projecte tindrà lloc el 28 de setembre en el següent horari i lloc:

Projecte paradise:

Horari: 18:00 h – 19.30 h

Lloc: Bar “El Sindicat” (Vallmoll)

Participació local:

Sobre ABO Wind

Sobre Fundeen

acollirà, la presentació pública del projecte, instal·lació d'energia solar desenvolupada per ABO Wind, SPV Energía Arrebol, S.L.U.Es tracta d'un projectepodran invertir de manera exclusiva els ciutadans dels municipis decomarques del, tal com estableixPer a poder oferir la participació social en el projecte, ABO Wind ha aconseguit un acord amb Fundeen, una plataforma que permet als ciutadans interessats invertir en projectes mediambientalment sostenibles des de 500 euros i rebre beneficis de les seves inversions. D'aquesta manera els inversors de les comarques del Tarragonès i l'Alt Camp, una zona formada perpersones que superin la majoria d'edat, podran beneficiar-sedels ingressos generats per l'energia produïda per aquesta planta solar fotovoltaica.En total els veïns interessats, podran finançar fins a un 20% del parc, o el que és el mateix, 3.900.000€ mitjançant un préstec de tipus subordinat amb durada màxima de 15 anys, on les aportacions van des d'un mínim de 500€ a un màxim de 390.000€ per inversor, a un tipus d'interès variable que s'estima a l' EURIBOR +3,00%-4,00%. Aquesta oferta estarà oberta fins a obtenir l'autorizació administrativa prèvia o aconseguir el 20% del finançament local.Atesa la normativa vigent a Catalunya, ABO Wind obrirà, a partir deluna fase inicial de captació de reserves en la qual els veïns interessats podran manifestar el seu interès a participar en el finançament col·lectiu del projecte. Aquesta informació, en cap cas vinculant, servirà per a conèixer el suport a les noves instal·lacions entre la població local, i permetrà que els interessats rebin informació actualitzada sobre el desenvolupament del projecte i invertir de manera prioritària.Per a formar part d'aquest projecte o obtenir més informació es podrà fer fàcilment a través de Fundeen a través de la web “fundeen.com”, descarregant l'aplicació o a través del correu hola@fundeen.com o del telèfon 911 23 88 77.Sobre aquest projecte, José Ángel Pérez, Managing Director de ABO Wind Espanya, ha declarat que “ABO Wind, en el seu objectiu d'ajudar en la lluita contra el canvi climàtic, però sense oblidar el respecte a les poblacions implicades, intenta, amb aquesta oferta de participació a la població local, no sols complir amb els requisits de l'administració sinó també involucrar a les comunitats limítrofes el més possible”.ABO Wind desenvolupa i construeix projectes d'energia renovable. Fundada en 1996, l'empresa amb seu a Alemanya ha realitzat fins avui plantes amb una capacitat de 4.000 megawatts i ha construït la meitat d'aquestes. La inversió anual de l'empresa és d'uns 500 milions d'euros. Més de 900 empleats en 16 països treballen amb entusiasme en la planificació, finançament, construcció i gestió operativa de parcs eòlics, solars d'emmagatzematge d'energia.Fundeen és la plataforma de finançament de coinversió referent en inversió de projectes d'energia renovable a Espanya. L'objectiu de la companyia és fer viables projectes de generació energètica sostenible en els quals sigui partícip tota la ciutadania, oferint informació completa, clara i transparent.Autoritzada per la CNMV, Fundeen és un dels primers proveïdors europeus de finançament participatiu. La plataforma ha estat distingida amb el segell BCorp, reservat a les empreses amb impacte positiu en la societat. Actualment, compta amb més de 13.000 usuaris registrats i ja ha finançat la construcció de plantes d'energia solar per valor de 7,6 milions d'euros, evitant amb ells l'emissió de més de 500 milions de tones de CO2 a l'atmosfera.Fundeen analitza en profunditat tots els projectes on inverteix, escollint únicament els més idonis per a oferir-los a la seva plataforma.