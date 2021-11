Pescar a Amèrica del Nord després de la reobertura de fronteres

Pescar al Canadà

Canadà també és un país conegut per la seva pesca. Un dels millors llocs per a pescar és la província canadenca de la Columbia Britànica, que compta amb un gran nombre de rius i llacs idonis per a practicar aquesta activitat. Per exemple, per la famosa Vall del Fraser hi passen el riu Fraser i el Harisson, on s'hi troben l'esturió blanc i diverses espècies de salmó. Altres espècies que es poden pescar a la Columbia Britànica són l'halibut, la perca, el luci i el barb.

Per a poder pescar al Canadà, també es necessita una llicència de pesca, que es pot comprar en moltes botigues locals autoritzades tal com succeeix als Estats Units. Les llicències de pesca també es poden sol·licitar en línia al lloc web de la província canadenca corresponent. Una llicència de pesca de la Columbia Britànica, per exemple, costa entre 20 i 80 dòlars, la qual cosa depèn del nombre de dies de validesa. A més de la llicència de pesca, per viatjar al Canadà cal una eTA.