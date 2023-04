Oferta de Participació Local del parc solar fotovoltaic AUBALS

En compliment del que estableix l'article 9 bis, Mesures de millora de l'acceptació social dels projectes d'energies renovables del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, publicat al DOGC núm. 8012, de 28 de novembre de 2019 i al BOE núm. 12, de 14 de gener de 2020, i en relació al projecte de Construcció i desenvolupament d'una planta de 9,60 MWn, anomenada AUBALS, de tecnologia solar fotovoltaica, en el municipi de Garcia (Tarragona), la promotora ASTENDONG SL., amb CIF B67517474, vol oferir a Garcia i Móra la Nova, als seus municipis limítrofs i a tots els municipis de la comarca de Ribera d'Ebre la possibilitat de participar, com a propietat, en el 20% d'aquest projecte, mitjançant aquesta Oferta de Participació Local.

Per aquest motiu EUROPEAN ENERGY A/S, mitjançant la seva empresa filial ASTENDONG, SL., comunica que es convoca una reunió oberta, a tots els veïns i veïnes de Garcia i Móra la Nova i de la comarca Ribera d'Ebre, de presentació de l'Oferta de Participació Local del parc fotovoltaic AUBALS, per al proper dimecres 12/04/2023, a les 11.00h, a la sala Polivalent del municipi de Garcia (Carrer del Centre, 18).

Descripció del projecte

La societat ASTENDONG, SL., amb CIF B67517474 i domicili a la Plaça Oculista Buigues número 3, local C, 03700 Dènia (Alacant), està desenvolupant un projecte de generació d'energia mitjançant tecnologia solar fotovoltaica amb una potència instal·lada de 9,60 MWn (12,63 MWp), que s'ubicarà en el terme municipal de Garcia (Tarragona).

La planta solar AUBALS es connectarà a la xarxa de distribució mitjançant la subestació “Els Aubals 25 kV” propietat de d'EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L., a través d'una línia d'evacuació soterrada que discorrerà pels termes municipals de Garcia i de Móra la Nova.

Mecanisme de participació

L'Oferta de Participació Local es realitzarà amb l'adquisició de participacions de la societat.

Per a poder adquirir aquestes participacions s'haurà d'enviar un correu electrònic a la direcció indicada al final d'aquest anunci.

Qui pot participar?

Poden participar les persones físiques (directament o a través d'una societat vehicle que els agrupi) i jurídiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·lació, o en els municipis limítrofs a aquest municipi o els que pertanyin a la mateixa comarca.

• A tal efecte:

o Les persones físiques interessades han d'estar empadronades en els municipis esmentats amb una antiguitat mínima de dos anys.

o Les persones jurídiques, hauran de complir algun dels següents requisits: (i) tenir el domicili social en els municipis esmentats amb una antiguitat mínima de dos anys, o (ii) tenir la consideració de comunitats ciutadanes d'energia segons la normativa europea i les disposicions que la desenvolupin, sempre que un mínim de 50 dels seus socis estiguin empadronats en els municipis esmentats.

Les persones físiques o jurídiques a les quals s'ofereixi participar en el 20% de la propietat, no podran tenir una participació major al 10%.

La present oferta de participació local restarà oberta fins a la data en que la Societat obtingui l'autorització administrativa prèvia o fins que s'aconsegueixi un 20% de la participació.

Com participar?

Per a tots aquells interessats en participar en la present oferta de participació local, s'ha posat a la seva disposició un correu electrònic: solaraubals@concom.es.