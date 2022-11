«No es pot entendre una societat digital que no estigui ciberprotegida»

El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, subratlla que els ciberatacs contra les administracions locals van a l'alça, continuant la tendència de 2021 en què van créixer un 60% en un any

Actualment, el Model de ciberseguretat per als ens locals s'ha desplegat en 123 municipis de Catalunya i 17 consells comarcals i compta amb uns 5.200 usuaris.



En el cas de Tarragona, deu municipis i cinc consells comarcals ja han iniciat el procés per enrolar-se al projecte. En total 325 persones que formen part de l'administració estan rebent formació en ciberseguretat i tenen accés a les eines que facilita l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.



Jornada de ciberprotecció per al món local a Tarragona



L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va promoure el passat 22 de novembre a Tarragona la segona jornada de ciberprotecció per a les administracions locals amb el propòsit d'ajudar els ajuntaments i consells comarcals a implementar aquest Model.



La jornada, celebrada a la seu de la Delegació Territorial de la Generalitat, va servir per apropar casos pràctics d'organitzacions adherides al Model. En aquest sentit, el cap de Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Ajuntament de Tarragona, Pep Budi Vilaltella, va valorar positivament l'experiència del consistori amb l'Agència. «Els serveis del Catalonia-SOC són recomanables i aportaran valor als ajuntaments, sobretot als consistoris d'una dimensió més petita o que no han fet molt camí en l'àmbit de la ciberseguretat».



La sessió va posar de manifest la importància de la ciberseguretat al món local en un entorn cada vegada més digitalitzat i amb més amenaces globals. L'acte va comptar amb la intervenció institucional del delegat de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré, el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy i el director general de Localret, Andreu Francisco.

Els ciberatacs són cada vegada més freqüents i les administracions locals no en són alienes. Un dels objectius de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és garantir unes institucions més segures i ciberprotegides i oferir aquest servei públic a l'àmbit local. Això es fa a través, que presta serveis i solucions preventives i dona resposta a les amenaces cibernètiques.El director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, subratlla que “de la mateixa manera que disposem d'un servei públic de control del trànsit, de meteorologia o de salut, una administració cada cop més digitalitzada requereix un servei públic de ciberseguretat”.L'Agència posa a disposició dels ens públics el servei gratuït Catalonia-SOC, que ofereix solucions de ciberseguretat i cobertura davant les amenaces digitals; també gestiona formació i sensibilització per al personal responsable i dona resposta als ciberatacs amb el servei Catalonia-CERT. Per desplegar el Model s'hi destinaran dos milions d'euros durant els pròxims dos anys.És imprescindible disposar d'aquest Model. Si mirem l'evolució dels ciberatacs a les institucions del sector públic de Catalunya, veiem que els ciberatacs han augmentat més d'un 60% en tan sols un any, entre el 2020 i el 2021.El 2022 els ciberatacs han continuat creixent i dels 33 incidents dels quals en tenim constància, 21 els ha patit l'administració local.Per això, la ciberseguretat és imprescindible. No es pot entendre una societat digital que no estigui ciberprotegida. Per tal que Catalunya continuï sent un país avançat social i econòmicament, i sabent que el present i el futur són digitals, hem d'integrar la ciberseguretat com el company de viatge inseparable en tot el que fem.És molt variable. Els ajuntaments i les entitats supramunicipals amb més recursos i inquietud per la ciberseguretat han desplegat certes mesures. En canvi, els ajuntaments més petits, que són la gran majoria del nostre país, tenen una problemàtica considerable. L'Agència pretén garantir que totes les administracions puguin tenir accés a les eines de ciberseguretat necessàries amb un servei públic local homogeni, adaptat a les necessitats de cada cas. Aquest Model es desplega des del desembre del 2021, per la qual cosa de mica en mica anem retallant la desigualtat en mancances de ciberseguretat de l'administració catalana.La principal finalitat és tenir un país ciberprotegit i està clar que des del sector públic hem de fer els deures. Cal assenyalar que els municipis es relacionen amb la població per moltes gestions i la comunicació entre la ciutadania i l'administració ha de partir de la confiança. Això vol dir que les dades que compartim no tinguin un risc elevat d'estar compromeses. Per tant, aquest Model persegueix també construir aquesta confiança i difondre la cultura en ciberseguretat. L'Administració ha de ser cibersegura, interoperable, accessible i al servei de la ciutadania.