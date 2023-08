La Grossa amb La Dooble: l'alternativa catalana a les participacions tradicionals de Nadal

Tots els clubs i entitats sense ànim de lucre que van fer les participacions l'any passat valoren molt positivament aquesta loteria 100% social

Premis extraordinaris pels jugadors així com pels clubs i entitats col·laboradores

Bona acollida i molts avantatges

Loteries de Catalunya torna amb La Dooble, la primera loteria que dona suport al teixit associatiu de Catalunya proporcionant una alternativa catalana a les tradicionals participacions de Nadal, amb una millor experiència de gestió de joc. Aquest any, ho fa sota el paraigua de La Grossa: La Grossa amb La Dooble. Així, les participacions d'aquesta nova edició de La Dooble, que se sortejarà el 31 de desembre ja es poden sol·licitar a loteriesdecatalunya.cat , inclouran un número de La Grossa de Cap d'Any i un número de La Dooble.El número de La Dooble el podrà escollir cada club o entitat, i serà igual per a totes les participacions del club o de l'entitat. El número de La Grossa de Cap d'Any serà diferent per a cada participació i s'assignarà aleatòriament.El preu de la participació és de 4 €: 2 € es juguen a La Grossa de Cap d'Any i 2 € a La Dooble. Els clubs i les entitats poden demanar un donatiu d'1 €, 2 €, 3 € i 4 €. Els dos sortejos se celebraran el 31 de desembre i es retransmetran per TV3.El número de La Grossa de Cap d'Any opta a un primer premi de 20.000 € per euro apostat i a un segon, a un tercer, dos quarts i tres cinquens premis.El número de La Dooble opta a tres categories de premis que s'assignen a cada entitat guanyadora i que es repartirà entre totes les participacions d'aquesta entitat que tinguin el número guanyador. El premi de primera categoria és d'1 milió d'euros; el de segona, de 250.000 € i, el de tercera, de 100.000 €.A més, La Grossa amb La Dooble també repartirà premis entre els clubs i les entitats sense ànim de lucre que distribueixin participacions de La Grossa amb La Dooble. Així, el club o l'entitat que ha venut les participacions premiades amb el primer premi guanyarà 30.000 €, les dues entitats o clubs que han venut les participacions premiades amb els segons premis obtindran 20.000 € cadascuna, i les tres entitats o clubs que han venut les participacions premiades amb els tercers premis s'emportaran 10.000 € cadascuna.Segons un estudi realitzat per GESOP, tots els clubs i entitats sense ànim de lucre que van participar l'any passat en la distribució de La Dooble han valorat la millor experiència de gestió de joc amb un EXCEL·LENT. A més, el 75% de les entitats tornaran a col·laborar a l'edició d'enguany i més del 75% recomanaran les participacions catalanes a altres clubs i entitats conegudes.Participar en La Grossa amb La Dooble aporta molts avantatges als clubs i a les entitats sense ànim de lucre respecte a altres loteries tradicionals. Com ara que Loteries de Catalunya sigui l'encarregada de pagar els premis per compte de l'entitat, que ingressi a les entitats els premis de les participacions guanyadores no cobrades i els donatius que s'hagin recaptat a través dels seus punts de venda, que proporcioni les participacions sense cost i amb material publicitari per fer-ne la comunicació.A tot això cal destacar el caràcter 100% social de La Grossa amb La Dooble, que destina tots els seus beneficis a projectes socials a Catalunya, li dona un valor afegit del qual ens en beneficiem tots.Totes les persones que vulguin adquirir una participació de La Grossa amb La Dooble ho podran fer comprant una participació física venuda directament per un club o una entitat, on podrà figurar un donatiu predefinit per aquesta. I, a partir del 16 de novembre, es podran comprar bitllets als més de 2.000 terminals d'un agent de venda de Loteries de Catalunya.Les entitats sense ànim de lucre que vulguin col·laborar en la distribució de La Grossa amb La Dooble han d'estar inscrites en el registre oficial que els correspongui.A la pàgina web de Loteries de Catalunya loteriesdecatalunya.cat trobareu tota la informació sobre les participacions catalanes de La Grossa amb La Dooble i sobre com demanar-les.