Juegos de cartas más famosos del planeta

Entre el Blackjack que tanto disfrutan Ben Affleck y Paris Hilton y el Baccarat de las escenas de James Bond, hay otros juegos de cartas, el Stud, el Teen Patti, Texas Hold'em y el Poker Pai Gow con los que pasar noches enteras para rendirse ante el encanto que emanan.Ante la emoción de llegar al 21 en el Blackjack sucumben jugadores de Canadá, Reino Unido, EE UU, España, Italia Holanda, Sudáfrica, Alemania, Letonia, Lituania y Rumanía. Mientras que en América los seguidores están, mayoritariamente, en México, Colombia y Argentina, de acuerdo con los datos que maneja Google Trends.Esos 14 países popularizan el Blackjack. Quedando los otros distribuidos así: con el Stud se distraen y apuestan en 4 países, con el Teen Patti pasan las horas en 3 naciones, el Baccarat llama la atención en 2 países, número con el que coinciden los amantes del Texas Hold'em.El favoritismo del Blackjack no acabará, pero no seguirá en un quinquenio como el que capte todo el interés.Se estima que, en cinco años, en los juegos de cartas será el Teen Patti el que lidere las preferencias; el Blackjack caerá al cuarto lugar. Después del Teen Patti vendrán el Stud y el Baccarat. El quinto lugar lo alcanzará el Poker Pai Gow.De aquí al 2026 el Póker Pai Gow, Poker de 3 cartas, Omaha, Póker Let Ir Ride, Texas Holdem y el Jokers Wild junto al Stud y Baccarat llamarán la atención de millones en el planeta.Hasta el cine, reflejo de nuestras sociedades, ha tomado el juego de carta y las conductas de quienes lo disfrutan como fuente de inspiración. Es así como Pura suerte llegó a convertirse en la película de mayor influencia para los adictos a los juegos de cartas, según un reciente estudio del casino online Betway.En el top 10 de las más vistas y de mayor impacto le siguen El gran, Deal, Casino Royale, Con todo, Poker King, 21, La última apuesta, Apuesta maestra y Diamantes en bruto.