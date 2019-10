Ideas divertidas para una fiesta en la piscina

Elabora una lista de invitados perfecta

Prepara juegos para todos

Piensa en comidas y bebidas exquisitas

Produce una lista de canciones y designa un DJ

Garantiza la seguridad de los invitados

Elige la decoración perfecta

¿Quieres invitar a amigos y familiares para una ocasión especial? ¿O simplemente quieres pasar un buen rato en buena compañía? Entre tantas formas de pasarla bien que existen, ¿por qué no organizar una fiesta en la piscina?Como un lugar acogedor y popular, una piscina es un espacio para socializar, jugar y relajarse. Si necesitas ideas divertidas para organizar tu fiesta, aquí hay algunas que podrían complacerte a ti y a tus invitados:La organización cualquier fiesta exitosa comienza con la preparación de la lista de invitados. Hacer la lista de invitados puede parecer bastante obvio, pero servirá como base para la ideas de tu próxima fiesta en la piscina.Desde la elección de la música hasta los juegos, todas las decisiones se tomarán de acuerdo con los invitados que hayan confirmado su presencia.Es necesario elegir los juegos según las personas presentes. Por ejemplo, si tienes una fiesta infantil, una sirena o una carrera de tiburones podría ser una idea divertida.¿Necesitas ideas de juegos que sean atractivos tanto para jóvenes como para adultos? Ir a la búsqueda del tesoro o jugar para mantenerse a flote con juguetes inflables (como este flotador donut ) son actividades que seguramente entretendrán a tus invitados.La búsqueda del tesoro puede consistir en recolectar objetos en el fondo de la piscina con una mano, o determinar quién es el más rápido para recuperar un objeto. Para el juego de flotación, los participantes se paran en un juguete inflable en la piscina e intentan destronar a sus oponentes.Una lista de sugerencias para una fiesta exitosa no estaría completa sin el componente culinario. Idealmente, opta por una barbacoa con comidas ligeras justo antes de nadar, y más comidas abundantes para servir una vez que todos los invitados estén en modo relajado.La idea es encontrar el equilibrio perfecto para evitar que los invitados se sientan demasiado llenos y permitirles saborear cada segundo de la fiesta.Además considera crear un bar de bebidas donde podrías servir cócteles, cócteles sin alcohol y bebidas alcohólicas en torno al tema de tu fiesta. Para que todos encuentren algo para ellos, ofrézcales bebidas alcohólicas y sus alternativas sin alcohol.¿Qué sería una fiesta exitosa sin el buen ambiente? La selección de música puede influir en el estado de ánimo de los invitados, así que para aumentar las posibilidades de éxito, adáptate a sus gustos. Elige títulos en diferentes décadas teniendo en cuenta la edad de los asistentes.Al crear la lista de reproducción, piense en quién estará a cargo de la música durante la fiesta y quién será responsable de manejar el equipo. El agua y el ordenador o el sistema de sonido envolvente no se mezclan, así que ten cuidado.Diviértete mientras garantizas la seguridad de cada invitado. No es necesario crear un plan que sea demasiado restrictivo. Una exitosa fiesta en la piscina rima con libertad y placer hasta el máximo.Se debe vigilar de cerca a los niños en todo momento, por lo que te recomendamos que designes un supervisor de baño que estará de guardia durante toda la fiesta para garantizar la seguridad de todos los asistentes.No olvides agregar estilo a tu piscina para que sea el centro de la fiesta. Puede instalar luces flotantes, flores o globos de colores, y un sinfín de accesorios para que el lugar brille. También puede optar por una