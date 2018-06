Fabroker.eu ha anat creixent sense parar i és l'única corredoria de la província dins del top 100 estatal

La Montse Ferré coneix Fabroker.eu des dels seus inicis, quan el Jordi Ferré i el Kiko Solà van decidir tirar endavant el seu projecte. De les tasques inicials de comptabilitat, que recorda amb passió, ha passat a la direcció de la gestió econòmica de la corredoria i a la coordinació del departament de Recursos Humans.

Ella sap com va cada oficina i què necessita, a nivell de formació, cada treballador. I té clar que Fabroker.eu ha anat sempre amb pas ferm i constant.

Fabroker.eu ha anat creixent sense parar i és l’única corredoria de la província dins del top 100 estatal Montse, què en recordes d’aquests vint anys teus a l’empresa? Quins records tens dels inicis?

Han passat molts anys. Vaig començar a portar la comptabilitat quan el Jordi i el Kiko es van unir per a fer la societat limitada, fet que obligava a portar una comptabilitat de Pla General, de manera que jo venia a l’oficina a estones. I aquelles estones s’han convertit en la realitat d’avui que és Fabroker.eu, una empresa gran, líder al seu sector a Tarragona i província, top 100 a l’estat i que ens fa estar a tots molt contents.



Com a directora financera de Fabroker.eu, com has vist l’evolució de l’empresa tenint en compte el seu creixement i especialment en els darrers anys?

És cert que ha crescut molt els últims anys, però cal dir que l’evolució ha estat, en tot moment, molt progressiva. L’empresa s’ha anat engrandint any rere any, de manera mesurada i constant. Podem dir que el boom més important sí que ha estat recent perquè hi ha hagut més expansió de l’habitual, però mai ha deixat de créixer i evolucionar.



El creixement de la plantilla ha vingut acompanyat de l’obertura de noves oficines a Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Reus. Què en penses d’aquest desplegament realitzat per obrir nous espais d’atenció al públic?

Ha estat molt interessant dur-lo a terme perquè ara arribem a molts llocs on abans no arribàvem. Penso que la més important ha estat l’obertura de l’oficina de Reus. Ha sigut cabdal arribar directament, de manera física amb una seu, a una ciutat important i tant propera a Tarragona. Estic molt contenta de l’evolució de totes les oficines. Ara traslladem l’actual oficina de Torrreforta a la Rambla de Ponent; serà una oficina amb un look-office molt evolutiu, on et podràs consultar la teva pòlissa on-line, modificar-la tu mateix, viure l’experiència de veure la teva pòlissa personalitzada, conèixer el seu resultat tècnic, d’això en diem gaudir de ser client Fabroker, volem que els nostres clients percebin el nostre compromís de qualitat, la nostra visió i missió i valors. Ser client Fabroker és ser client de corredor compromès.



Com a responsable de Recursos Humans, explica’ns quins plans de formació poseu a l’abast dels treballadors de Fabroker.eu? Com els doneu suport en aquest sentit?

Tenim el Pla de Formació que marca el conveni, que són les hores que cal donar a cada treballador, i a més, cada cop que surt un nou producte o innovació de qualsevol de les companyies amb què treballem, arriba als nostres treballadors amb la corresponent formació, ja sigui presencial o online amb les mateixes companyies, o a traves del Col·legi de Mediadors de Tarragona o el de Barcelona. Nosaltres sempre hem tingut clar que la formació és cabdal perquè si la gent està preparada, respon millor. Aquesta empresa ha anat creixent sense parar, obrint oficines i, amb responsabilitat, formant els seus treballadors i col·laboradors.



Què en penses de la gestió dels responsables de Fabroker.eu? Com la defineixes?

És evident que fan una bona gestió perquè, en cas contrari, no seriem on som. És clar que sempre hi ha coses a millorar, com a tot arreu, però jo estic molt contenta de la gestió dels administradors, del funcionament de l’empresa i de l’actitud dels seus treballadors.



Tu que ets un Àngel de Jordi, parla’ns d’ell. Com és el Jordi, CEO de Fabroker.eu?

El Jordi és com el Charlie dels “Àngels de Charlie”. És molt carismàtic i té una personalitat molt particular, molt pròpia i exigent amb ell mateix, amb els socis i especialment, amb qui som família, de vegades és dur, ens exigeix exemplaritat constant, no ens permet errades. El Jordi és líder, d’això n’estic plenament convençuda.