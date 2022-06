English Tarragona, compromís i innovació en l'ensenyament de l'anglès

Milloren constantment el seu servei per a oferir un servei d'excel·lència als seus alumnes

Molt més que una acadèmia d'anglès. English Tarragona aposta per a fer de l'aprenentatge de l'anglès una activitat social, que no només es desenvolupa a l'aula, sinó també fora d'ella. Ofereixen classes i també activitats lúdiques per a totes les edats, des dels més menuts de la casa, fins als adults, adaptant-se sempre a les especificitats de cada nivell. De cara a l'estiu, realitzen cursos intensius per a la preparació dels exàmens oficials, que es faran entre el 27 de juny i el 22 de juliol.

Han estat reconeguts com a Cambridge Learning Partner, sent l'única acadèmia de la zona que compta amb aquest segell. Aquesta aliança entre English Tarragona i Cambridge University Press garanteix l'excel·lència del procés d'aprenentatge. Així mateix, el centre és l'únic de la zona que ofereix el servei Cambridge Pretesting, en el qual els alumnes, de manera gratuïta, fan simulacres d'exàmens oficials que corregeixen examinadors oficials, cosa que els ofereix la possibilitat de posar-se a prova en un entorn 100% real abans de l'examen, i poder reforçar aquells aspectes on calgui més pràctica.

Els Cambridge Pretesting no són l'única facilitat que ofereix el centre. Entre els seus serveis, en destaquen les classes d'anglès per a infants i joves al migdia. El seu personal recull els nens a l'escola, dinen a l'acadèmia, descansen una estona i després fan classe d'anglès. Una alternativa per aprofitar aquestes estones, que, a més, facilita la conciliació familiar.

Novetats pel pròxim curs

A English Tarragona no s'aturen i per això ja estan preparant el pròxim curs. El pròxim dilluns, 13 de juny, s'obre el període de matriculació. Amb l'objectiu d'avançar en el seu servei, han fet una important inversió en tecnologia per a desenvolupar una app que millorarà l'experiència dels alumnes. L'aplicació no només facilitarà la comunicació entre el centre i les famílies sinó que també oferirà recursos educatius per a continuar aprenent anglès fora de l'aula.

Involucrats amb la comunitat

L'objectiu d'English Tarragona és dur l'aprenentatge de l'anglès fora de l'aula. Una de les seves fórmules és mitjançant la pràctica esportiva. El seu lema és Active bodies, active minds i, sota aquesta premissa, col·laboren amb diversos centres educatius de Tarragona i la Pobla de Mafumet, oferint classes de rugbi i de danses urbanes íntegrament en anglès. Cal destacar que han impulsat juntament amb el Club Rugby Tarragona el primer English Tarragona Rugby Schools' Cup. Així mateix, segueixen donant a conèixer les aventures de Calçot, the Cathedral Cat amb lectures i altres activitats que permeten apropar aquest conte, editat per English Tarragona, als més petits.

I tampoc s'obliden dels adults. Cada dijous organitzen un English Corner, un espai on poder parlar amb anglès mentre es fa un beure, que compta amb la participació dels professors de l'acadèmia. A Tarragona, la cita és a 12 topos i a la Pobla de Mafumet, a la fleca Ca la Tere. Així mateix, han esdevingut business partner de l'AEQT, un reconeixement que s'alinea amb les business solutions que ofereixen per a les empreses.

Si tu també vols aprendre o millorar el teu anglès, no dubtis i fes-ho amb English Tarragona. Més informació al seu web: www.englishtarragona.com.