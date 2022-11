El PLASEQTA es consolidarà l'any vinent amb un segon simulacre i més sensors de detecció de fuites

El Govern preveu un segon simulacre per risc químic al polígon nord de Tarragona el 2023 i ampliarà fins a 575 els sensors de núvols tòxics en aquesta àrea

Èxit del primer simulacre

Durant el simulacre es va enviar un missatge d'alerta al mòbil per una suposada fuita de clor al polígon sud de Tarragona

Demanda veïnal històrica

L'èxit del primer simulacre delPlaseqta, per practicar el confinament real de la població, i la bona resposta de la ciutadania el passat 2 de novembre han consolidat el pla d'emergències per risc químic a Tarragona. La Generalitat de Catalunya impulsarà un segon simulacre d'aquestes característiques l'any vinent, però, en aquest cas a la zona del Polígon Nord de Tarragona.A més, i per continuar refermant aquest pla d'emergències, el Govern es compromet el 2023 a ampliar fins a 575 els sensors de detecció de fuites en cas d'accident químic. La instal·lació d'aquests sensors al polígon nord i sud crearà una barrera per localitzar núvols tòxics, que està situada entre les indústries químiques i els barris més propers a aquestes.Els sensors detectaran diòxid de sofre, òxid d'etilè, sulfur d'hidrogen, clor, amoníac, clorur d'hidrogen, fosgen i acrilonitril en una barrera que arribarà als 46km de distància en total si se sumen les diferents malles per detectar els diversos productes. Està previst que els sensors s'instal·lin en diferents suports, com fanals d'enllumenat, torres elèctriques, pals de formigó de torres d'electricitat, pals de fusta de cablejat d'electricitat i en parets d'edificis.El passat 2 de novembre va tenir lloc el simulacre més gran que s'ha fet mai a Catalunya, en cas d'un hipotètic accident o catàstrofe, i el primer amb alertes al mòbil. Aquella tarda van sonarde Protecció Civil per simular unaal Polígon Sud de Tarragona. Més deveïns i veïnes(Tarragona, La Canonja, Vila-seca, Salou i Reus) van ser cridats a practicar el confinament com a mesura d'autoprotecció.A més, per primera vegada, milers de persones van rebre avisos al telèfon mòbil, en un nou sistema d'alertes del Ministeri de l'Interior que, un cop s'hagi superat la fase de proves, assumirà la Generalitat. Aquestes notificacions, que informen de l'alerta de protecció civil es mantenen en la pantalla del dispositiu fins que es clica a sobre per veure el contingut.Una part molt gran part de la població estava informada del simulacre i del que es pretenia: identificar les sirenes d'emergència i fer una pràctica de confinament real. Pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la prova “ha estat un èxit de participació i d'implicació i una mostra de maduresa i conscienciació de la població”. Elena subratlla que això “no és casual, sinó que hi ha una feina prèvia importantíssima per part de Protecció Civil, les associacions de voluntariat de protecció civil i els ajuntaments implicats”.Aquestes proves ajuden a la població a practicar i a saber com actuar en cas de risc químic i són una demanda veïnal històrica del Camp de Tarragona, a la qual el Govern ha volgut donar resposta. La implementació d'un pla de xoc es va posar sobre la taula amb urgència arran de l'explosió a l'empresa química IQOXE el gener de 2020 i després de comprovar algunes carències en la gestió informativa de l'emergència.La recomanació en els simulacres és refugiar-se a l'edifici més proper, no sortir al carrer, tancar bé portes i finestres i apagar els aparells d'aire condicionat. Si durant la prova algú és al carrer, la idea és entrar en una botiga o local públic i que els responsables d'aquests establiments tanquin la porta i abaixin la persiana. El confinament acaba quan sona el senyal de fi de l'alerta. El Polígon Sud de Tarragona també va estrenar la tecnologia ES-Alert d'avisos al mòbil en aquesta prova pilot.