El nou Campus Administratiu de Catalunya es converteix en un edifici intel·ligent de la mà de BIM

La metodologia Building Information Modeling facilita una gestió més eficient de la infraestructura

El nou Campus Administratiu de Catalunya s'ha convertit en un edifici més sostenible i intel·ligent gràcies a la incorporació de metodologia BIM Building Information Modeling ) a la seva gestió, la qual permet fer d'aquesta infraestructura més eficient a un cost més baix.Aquest complex, que està ubicat al barri de la Marina del Port, a Barcelona, i ja està en funcionament, va ser creat entre el 2016 i el 2019 amb l'objectiu de convertir-se en un espai de treball de màxima qualitat, amb una arquitectura d'avantguarda dirigida a oferir un edifici de primera classe. Ja des de la seva creació, entre les seves característiques principals destaca el disseny enfocat a aconseguir la màxima eficiència energètica, que li ha valgut per aconseguir la màxima certificació en aquesta matèria, el LEED PLATINUM, que mesura de manera exhaustiva el benestar dels usuaris.Ara, l'Administració catalana vol continuar pel camí de la sostenibilitat i, per això, ha decidit incorporar BIM a la gestió de la infraestructura, ja que aquesta metodologia permet «centralitzar tota la informació de l'immoble (geomètrica, documental, etcètera) en un model digital desenvolupat per tots els agents que intervenen en el projecte», assenyala Borja Sánchez Ortega, Director de Projectes i Director del Màster BIM Manager Internacional de l'empresa especialitzada Espacio BIM (espaciobim.com). Per a aquest treball, s'ha comptat amb l'experiència de BIM6D (bim6d.eu), empresa creadora de l'aplicació POWERBIM, del qual el Coordinador BIM, Pablo Martínez, destaca en una entrevista a BIM6D per a la secció «ObertXObras» d'Espai BIM: «L'obtenció de dades de qualsevol tipus de dispositiu ajuda a fer prediccions en funció del seu ús, del seu manteniment, etcètera». Això permet, segons afegeix, que «en el moment que falla qualsevol dispositiu, es poden recuperar aquestes dades i veure per què ha pogut fallar; després, es posa en valor la informació obtinguda per poder fer prediccions i detectar problemes abans que succeeixin».Així, el manteniment i el bon funcionament de tot l'edifici, que acull totes les Conselleries de la Generalitat de Catalunya, és més senzill, fent-ne no només atractiu per fora sinó també per dins.