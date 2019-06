El 49% dels centres educatius de la demarcació de Tarragona reben tallers d'Educació Financera

El programa d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) ha impartit enguany 418 tallers a 58 centres educatius de la demarcació de Tarragona, que han arribat a un total de 2.875 alumnes de 4t d'ESO

La setena edició programa d’Educació Financera a les Escoles (EFEC), impulsat per l’Institut d’Estudis Financers (IEF) juntament

amb els departaments de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, ha clos amb la participació de 58 centres escolars de la demarcació de Tarragona, cosa que suposa gairebé la meitat (el 49%) dels centres educatius de la província. Al llarg de l’edició d’enguany s’han celebrat un total de 418 tallers impartits per voluntaris de les entitats col·laboradores del programa, que han arribat a 2.875 alumnes de 4t d’ESO a la demarcació de Tarragona.



Aquestes dades s’han fet públiques avui al llarg de l’acte de cloenda de la setena edició del programa a la demarcació, celebrat a l’Espai Muralla de Tarragona. L’acte, conduit per la periodista Anna Masip, ha estat inaugurat pel director general de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler, el qual ha celebrat que el projecte segueixi creixent en participants, continguts i objectius. «Aquest any hem comptat amb 58 centres de la Demarcació de Tarragona inscrits voluntàriament al programa; ara fa set anys en teníem vuit» ha recalcat Soler.



A continuació han participat a l’acte els representants de les entitats col·laboradores. La delegada territorial a Tarragona de l’Agència Tributària de Catalunya, Laia Sas, ha estat l’encarregada d’iniciar les intervencions, tot mostrant el convenciment de l’Agència Tributària de Catalunya de la importància de comptar amb coneixements bàsics en finances i fiscalitat. «Els bons resultats del programa fa que avui estiguem més satisfets que mai», ha assegurat.



Seguidament, ha estat el torn d’Héctor González, director de la xarxa universal a Tarragona del Santander. González ha volgut remarcar la voluntat de l’entitat i del programa de «contribuir al desenvolupament de la societat» mitjançant l’empoderament de la societat. Al seu torn, el director del CBC Tarragona Oest del BBVA, Antoni Sáez, que ha remarcat el paper «pioner» del programa per apropar les finances a la nostra societat i ha posat en valor la tasca dels voluntaris: «són l’ADN d’aquest projecte», ha reblat. A l’acte també ha participat Joel Díaz, director regional a Tarragona del Sabadell, el qual ha remarcat la urgència de traslladar a la societat competències bàsiques en finances.



Finalment, Caixabank ha estat representada en l’acte mitjançant el director d’àrea de negoci a Tarragona de l’entitat, David Ciscar, que ha fet esment al paper de l’educació financera com a eina imprescindible per a la inclusió social i per poder prendre millors decisions al llarg de la vida.



A l’acte de cloenda també s’ha realitzat l’entrega de premis del 4t concurs d’infografies a Catalina Riutort, alumna de l’Institut Joan Amigó i Callau de l’Espluga de Francolí i finalista del concurs per part de la demarcació de Tarragona. Tot seguit, ha estat el torn dels voluntaris. La voluntària Anna Lleó ha destacant «la gratificació» de compartir coneixements nous als joves. «Els alumnes valoren poder aprendre conceptes que seran bàsics per a les seves vides», ha clos Lleó. D’altra banda, també ha intervingut el voluntari Pere Bonet, el qual ha destacat la possibilitat que atorga el programa per compartir l’experiència laboral amb els joves i poder donar-los consells.



A la darrera part de l’acte hi ha participat representants dels centres escolars i centres de formació d’adults. En aquest cas, ha intervingut Eugènia Vizcarra, Cap de departament de matemàtiques a l’Institut Joan Amigó i Callau de l’Espluga de Francolí, la qual ha valorat l’impacte positiu dels tallers als alumnes de 4t d’ESO.



D’altra banda, ha intervingut Ana Lampreave, directora del CFA Àgora de Salou. Lampreave ha posat en valor el programa i els coneixements que ofereixen als alumnes dels centres de formació d’adults i de formació professional. «Molts dels nostres alumnes formen part de famílies que pateixen dificultats econòmiques per arribar a finals de mes i el programa esdevé una eina cabdal», ha clos Lampreave.



Finalment, s’ha realitzat l’entrega de diplomes als voluntaris i els centres educatius participants i s’ha dut a terme la cloenda de l’acte, a càrrec de Xavier Yañez. Cap de servei de currículum de secundària i batxillerat de la Generalitat de Catalunya i Josep Maria Sánchez, Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor. Yáñez ha remarcat la voluntat de la Generalitat de Catalunya de fer arribar els tallers del programa al màxim d’alumnes possible. Uns tallers que, segons Yáñez també són capaços de «transmetre valors de responsabilitat, solidaritat i justícia social». Finalment, Sánchez ha volgut posar en valor «l’alt grau de satisfacció» tant dels centres escolars, com els centres d’adults i de formació professional. «El programa és un exemple d’èxit de la unió i coordinació de diferents actors per aportar valora afegit a la formació i educació dels joves», ha clos Sánchez.



L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de referència en la formació i divulgació bancària i financera, creada per les entitats de crèdit de l’Estat més rellevants i per la Generalitat de Catalunya, per afavorir la competitivitat, l’eficiència i la internacionalització del sector financer, així com la promoció de noves iniciatives.