El campus Esport Estiu de Royal Tarraco posa al centre l'educació en valors a través de l'esport i l'activitat física

Com cada estiu, el centre esportiu Royal Tarraco ha preparat un programa de sis setmanes per a infants i adolescents, orientat a endinsar-se en l'esport i l'activitat física de forma diferent i vivint l'estiu al màxim. Al campus Esport Estiu hi poden participar nens i nenes d'entre 5 i 13 anys.

La proposta inclou cursets de natació i recreació lúdica aquàtica, esports d'equip, pàdel, tennis-taula, CrossKids, ZumbaKids, arts escèniques, expressió corporal, Acrossport, jocs populars, gimcanes i molt més. La varietat d'activitats s'orienta a que els infants gaudeixin de l'estiu i les vacances de forma participativa i lúdica, generant experiències significatives per al seu creixement personal i social.







L'Esport Estiu proposa a les famílies una oportunitat per desenvolupar en els infants i joves valors com la tolerància, el respecte, la perseverança, el treball en equip, l'empatia, la solidaritat i l'amistat. L'esport i l'activitat física esdevenen mitjans òptims per afavorir aquesta tasca, junt amb l'orientació educativa que els monitors, tècnics i especialistes de Royal Tarraco posen al centre de la seva intervenció.

Totes les activitats d'estiu es duen a terme en unes instal·lacions esportives de més de 3.500 m2 modernes, amb piscina interior i piscina exterior, sales climatitzades, espais a l'aire lliure i entorns que garantitzen el desenvolupament del programa amb total seguretat. A més, també s'ofereix servei d'acollida i servei de menjador fins a les 15h.

La inscripció es realitza per setmanes i de forma presencial a la recepció del centre esportiu Royal Tarraco.