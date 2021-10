Descobreix la Ruta del Cister mentre t'allotges en el paradís de la hidroteràpia

L'Hotel Rocallaura Balneari està situat en un entorn privilegiat per a descobrir els secrets de la Comarca de l'Urgell

La Ruta del Cister, amb bicicleta o a peu

Podràs passejar entre camps de cereals, ametllers, vinyes i camins ancestrals atapeïts de murs i cabanes de pedra seca

Rituals termals en un entorn privilegiat

Gran tradició culinària

Un hotel 'pet friendly' amb molts serveis

L'hotel compta amb espais habilitats perquè les mascotes puguin jugar, dormir i menjar en absència dels seus amos

Ja ha quedat enrere el temps en què el turisme de balneari atreia, sobretot, les persones grans.mentre gaudeixen d'explorar nous territoris. Iberik Hotele s t'ofereix l'oportunitati endinsar-te als increïbles racons de la Comarca de l'Urgell (Lleida), mentre t'allotges en un modern complex en el qual podràs disfrutar dels beneficis de la hidroteràpia.Enclavat en un edifici que data de 1908, Hotel Rocallaura Balneari ha sabut trobar elAquest complex de modernes instal·lacions, situat en plena Ruta del Cister, permet passejar per boniques poblacions atapeïdes d'història i convida a indagar als paratges naturals que l'envolten.El pont per la festivitat de Tots Sants és l'excusa perfecta per visitar la zona i allotjar-se en aquest hotel balneari, contractantAquesta oferta inclou allotjament a mitja pensió amb bufet especial de plats regionals i accés al circuit d'hidroteràpia, amb descomptes especials en altres tractaments 'wellness'.A més, perquè el cap de setmana sigui inoblidable, els qui contractin el paquet podran disfrutar d'unad'una 'masterclass' d'elaboració de postres, amb degustació posterior; i d'una vetllada musical amb música en directe, tot això inclòs en el preu (93 euros per persona i nit; oferta limitada a les reserves realitzades directament des de la web de l'hotel La Ruta del Cisterconformant un recorregut únic que enllaça els tres monestirs cistercencs més importants de Catalunya: Santes Creus, Poblet i Vallbona.Durant el trajecte podràs passejar entreatapeïts de murs i cabanes de pedra seca. A l'interior del passeig podràs endinsar-te al Paratge Natural de Poblet, les muntanyes de Prades, el Tossal Gros de Miramar o la serra de Comaverd, on es troba el punt més alt del recorregut a Cogulló (881 metres) i en el qual podràs gaudir d'unes vistes espectaculars.Aquest itineraride muntanya, sent ideal per a ciclistes en estar completament senyalitzat en ambdós sentits de la marxa. Si preferim senderisme, el camí compta amb infraestructures com a passarel·les, escales i baranes per fer el trajecte més segur i còmode per als turistes que decideixin recórrer-lo a peu.A més, a la Ruta del Cister podràs reviure llegendes medievalsviure l'experiència d'assistir a l'oració de les vigílies escoltant el cant dels monjos de Poblet i explorar els racons de Santes Creus i Vallbona.El Hotel Rocallaura Balneari és un paradís per guarir cos i ment, no només per trobar-se en un entorn màgic sinó també per comptar amb un balneari a les seves instal·lacions. L'establiment està preparat perquè els usuaris gaudeixin deque comença amb una piscina, equipada amb rajos i cascades per relaxar el coll i l'esquena i amb llits i seients d'hidromassatge.El recorregut prossegueix a la sauna seca, el bany a vapor i, per finalitzar, la bassa freda i una dutxa de contrast. Així mateix, pots complementar aquests serveisi un ampli catàleg de massatges.En cabines podràs disfrutar de tractaments d'hidroteràpia com el bany d'hidromassatge, peolide natural, o cura hidropínica iaplicats per professionals com el craniofacial, local, complet, celta, sota dutxa i cervicodorsal. Entre tots aquests serveis, destaca la disponibilitat de massatges infantils idissenyat perquè assoleixis l'èxtasi interior.La Comarca de l'Urgell, on està situat l'hotel, destaca per la seva tradició culinària. En aquest complex pots disfrutar d'un ampli bufet dei d'una cuidada selecció de receptes cuinades al moment, típiques de la gastronomia catalana.Els clients podran degustar plats típics de Catalunya com laentre altres plats. Aquestes delicioses receptes estan elaborades amb formatges i embotits de la zona com bull, catalana trufada, mató, bisbe o secallona i tota la verdura és de temporada i de productors de proximitat.A més, hi ha diferentscom a escalibada, curri de cigrons i coco, verdures a la graella o saltejades, brownie vegà i sopa de meló, entre altres deliciosos plats.Si estem buscant un lloc per a trobades de feina o celebracions, l'Hotel Rocallaura Balneari disposa deamb capacitat per reunir des de 10 fins 200 persones. Tots aquests espais estan dotats d'equips audiovisuals d'última generació i compten amb llum natural.Quan alés perfecte per complementar les sessions d'hidroteràpia i massatges. Funciona les 24 hores i està equipat amb màquines per a la pràctica d'exercicis de musculació i cardiovasculars, sent un espai idoni per als clients que no volen abandonar la seva rutina esportiva setmanal.Totes les instal·lacions del complex estan dissenyades per afavorir l'accessibilitat dels clients a les zones comunes i, a més,a les necessitats de cada hoste.Finalment,en el qual les mascotes reben un tracte molt especial perquè gaudeixin de la millor estada. Ells també compten amb espais habilitats per jugar, dormir i menjar mentre els seus amos gaudeixen de la resta de serveis de l'hotel i de la riquesa natural de l'entorn.Salut, benestar i turisme es donen de la mà en aquest singular allotjament situat en un paratge natural queofereix els millors productes gastronòmics locals i on pots culminar la teua aventura de la forma més relaxant per a cos i ment.