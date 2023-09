Renfe adquireix 101 nous trens per a Rodalies de Catalunya

Fabricació a Catalunya

En el marc del Pla Transformem Rodalies, Renfe ha encarregat la construcció de 101 nous trens que es destinaran a Rodalies de Catalunya. Del total, 56 per substituir el material més antic i 45 noves unitats. Aquesta adquisició suposa la compra més gran de material rodant ferroviari de la història de Renfe a Catalunya.La incorporació d'aquests nous trens permetran assolir un dels objectius marcats al Pla de Rodalies que, en el seu horitzó, preveu la mobilitat de 600.000 viatgers diaris en els serveis de Rodalies de Catalunya, un 50% més que en l'actualitat.L'ús de transport públic als serveis de Renfe permet anualment l'estalvi d'emissió d'1,4 milions de tones de CO2, evita la circulació del voltant de 90 milions de cotxes i en costos externs suposa un estalvi de 500 milions d'euros.La fabricació d'aquests nous trens la duran a terme Alstom (49), CAF (32) i CAF (20) amb una inversió global superior als 1.000 milions d'euros.Tècnicament, els nous vehicles estaran dotats d'equips de darrera generació que suposaran un millora de la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei. A més, la tecnologia implementada permetrà recollir milers de dades per segon de tota la flota. Aquesta informació en temps real assegura la presa de decisions operatives de forma més eficient, la qual cosa redundarà en un millor servei als usuaris de Rodalies de CatalunyaA més, el pla de compra de trens de Renfe permetrà que a Catalunya, gran part de les noves unitats es fabriquin a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua.Aquesta càrrega de treball ha comportat a Alstom la necessitat d'ampliar la seva plantilla al centre industrial de Santa Perpètua, un dels més importats del grup a Europa. En aquest sentit, el darrer any el fabricant ha contractat 200 nous professionals, als quals s'afegiran uns altres 150 treballadors al llarg de 2023. La factoria assolirà el seu màxim històric d'activitat durant l'exercici 2025-2026, quan el projecte de fabricació dels nous trens de gran capacitat per Renfe es trobi en ple rendiment.L'aposta de Renfe per Alstom Espanya, a més, es tradueix en un increment de l'ocupació indirecta a Catalunya atès que el fabricant compta amb més de 325 proveïdors locals i destina 200 milions anuals de compres a subministradors catalans.