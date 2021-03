Compara i guanya: trobar el millor préstec ja no és missió impossible

Els aspectes en els què fixar-se

Per on començar a comparar?

A qui no li ha passat? Contractes un préstec, sigui el que sigui, i a l'cap de pocs dies et sorprens parlant amb algú que ha contractat un préstec pel mateix import i ho ha fet més barat que tu. Per descomptat, és motiu perquè aquesta persona es alegre, però la sensació que et queda a tu no és tan agradable. Com ho ha fet? Segurament, utilitzant el comparador de Matchbanker i invertint una mica de temps en trobar el millor préstec.No hi ha truc: les ofertes estan aquí, en un mercat creixent i cada vegada més competitiu, esperant que uns quants clients les trobin. Cada vegada hi ha més demanda de préstecs personals i cada vegada hi ha més entitats disposades a prestar aquests diners. Aquesta competència ferotge permet que moltes financeres baixin preus, siguin agressives en les promocions i afegeixin avantatges per captar clients.A l'hora de comparar préstecs, disposar d'una pàgina de referència és essencial, però és només el primer pas. A partir d'aquí, cal fixar-se en uns quants elements més enllà dels bàsics per entendre si el préstec és el millor. Els interessos són, òbviament, el primer: com més baixos, millor per a tu.Entre els altres factors que t'interessa conèixer, hi ha les comissions en primer lloc. Solen marcar-se en un percentatge de l'import prestat, que pot anar del 0,5% al 3% habitualment. La regla que regeix les comissions és que, com menys hi hagi, millor, i si no n'hi ha cap, fantàstic! Molts préstecs en línia poden permetre no cobrar cap ja que els costos de tramitació per a ells són mínims.Un altre aspecte són els productes vinculats. Et obliga l'entitat a fer-te client, treure una targeta, obrir un compte, o contractar una assegurança? Aquests serveis estan molt bé, però tenen costos associats que encareixen el préstec. És millor evitar-los, en general, encara que de vegades l'entitat redueix l'interès del préstec si els contractes: en aquests casos, calcula si et suposa un estalvi o no.Finalment, és bo descobrir si l'entitat aplica un càrrec per pagament anticipat, és a dir, si decideixes pagar el préstec abans que finalitzi el termini acordat. Normalment aquesta operació suposa un estalvi, encara que l'entitat cobri algun cost, però algunes entitats la permeten de forma gratuïta.Un cop coneguis l'import exacte que necessites i una aproximació del que vols trigar a tornar-lo, podràs filtrar els préstecs per tipologia (per cotxe, estudis, reformes o compres, etc.) o per import, i a partir d'aquest punt veuràs un llistat de entitats amb un resum de les condicions més avantatjoses de cada un.Quan l'alternativa és recórrer a un cercador d'internet, ple d'anuncis i resultats no verificats, el millor refugi per a aquest bombardeig d'informació és un comparador com Matchbanker, un únic lloc on estalviar temps i diners. No et quedis mai amb la primera oferta que trobis, i seràs aquesta persona que troba el millor préstec i ho explica als seus amics.