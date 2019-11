Cómo Amazon consigue distribuir productos por toda España en un día: estos son todos sus centros logísticos

¿Por qué «centros logísticos»?

Centros logísticos en España

Madrid: la capital española cuenta con un centro urbano cuyas medidas rondan los 3 mil metros cuadrados. Está destinado para almacenar y distribuir productos de primera calidad, e incluso aquellos que requieren refrigeración.

Barcelona: es un centro similar al de Madrid, debido a que tiene como fin el almacenaje de productos de alta calidad. La mayoría de ellos corresponden con el servicio Prime Now de Amazon.

San Fernando de Henares: cuando Amazon decidió establecerse en España lo hizo aquí. La sede fue construida en 2012 y cuenta con 77 mil metros cuadrados destinados a almacenar productos, revisión y distribución adecuada de los mismos.

El Prat de Llobregat: es uno de los más recientes, inaugurado en 2017. Posee 60 mil metros cuadrados y, al igual que los demás, funciona mediante la labor de robots especializados.

Getafe: en Getafe se ubican dos centros logísticos. El primero, de aproximadamente 55 mil metros cuadrados, cuya función es servir de almacenaje y distribución para la zona central. Y el segundo, creado en 2018, que funciona como una oficina logística. Son poco más de 58 mil metros cuadrados.

Martorelles: localizado en El Vallés de Barcelona, fue inaugurado a finales de 2017. Posee 30 mil metros cuadrados y funciona adecuadamente para la distribución de los productos que la empresa desea llevar a las zonas cercanas.

Sevilla: 10 mil metros cuadrados destinados a la capital andaluza. Con ella se da respuesta a una ciudad con una amplia demanda para la empresa. Sin embargo, en la actualidad se construye una sede de 30 mil metros cuadrados para acompañarla.

Alcobendas: 15 mil metros cuadrados que sirven de soporte. Con ello la empresa busca dar respuesta a casos en los que los almacenes grandes estén llenos.

Castellbisbal: es un centro logístico que se especializó en el servicio Amazon Pantry de la compañía. Para ello se construyeron 28 mil metros cuadrados en una ciudad cercana a Barcelona.

Trapagaran, Bizkaia: destinada a la zona de Bilbao, cuenta con 8 mil metros cuadrados.

Paterna: pensada para satisfacer las necesidades de Valencia, fue inaugurada en 2018. Tiene 15.200 metros cuadrados.

Illescas: será la sede más grande de Amazon en España. Aún está en construcción y contará con 2,5 veces el tamaño del estadio Santiago Bernabéu.

