Celebra amb cava la nit més màgica de l'any

La nit del 23 de juny és la més curta de l'any. Inici simbòlic de l'estiu, sempre ha estat envoltada d'un toc de màgia que l'ha convertit en una de les dates més esperades del calendari. La Revetlla de Sant Joan és coneguda com la nit del foc i les bruixes i encara avui, les supersticions i tradicions tenen especial protagonisme. Més enllà de llegendes, el que és típic durant la Nit de Sant Joan és celebrar un sopar amb familiars i amics i menjar la tradicional coca, feta de pa de pessic i guarnida amb fruita confitada, crema o pinyons. Per acompanyar aquesta festa, el cava, per les seves característiques, és un company ideal. La seva capacitat de potenciar els sabors i a la vegada de refrescar el fan un producte versàtil i sofisticat.El cava de Castell d'Or s'elabora seguint el mètode tradicional, segons el qual la creació de l'escuma té lloc dins de cadascuna de les ampolles que reposen a les caves durant el període de criança. Un cava de qualitat i de proximitat ofereix infinites opcions de maridatge, que avui Castell d'Or i el restaurant, exploren per a crear una proposta única per a una nit inoblidable.Per començar un sopar especial com el de la revetlla de Sant Joan, podem optar per un arròs negre amb bacallà com el que proposa el Restaurant el Petit Cup d'Alió, maridat amb un Cava Brut Nature, ideal amb plats amb un toc salat.També podem triar per un plat estiuenc, com un gazpatxo o salmorejo que maridaríem amb un Cava Castell d'Or Brut Orgànic. És fresc i afruitat, ecològic i vegà. El Cava Brut és un gran aliat fins i tot per aquells plats més difícils de maridar amb altres vins.La coca de Sant Joan és una de les protagonistes indiscutibles de la revetlla. Per maridar aquestes postres típiques, podem optar per un Cava Rosat com el Flama d'Or elaborat amb la varietat autòctona trepat. Trobarem aromes a fruita vermella com maduixa i gerds. Un cava estructurat que formarà un conjunt harmònic amb la fruita de la coca.El Cava Flama d'Or Imperial Reserva amb un fi carbònic ens fa una boca espectacular en aromes fruit dels mesos de criança. Podem reservar-ho per la part final de l'àpat com a colofó final, per gaudir de la nit més curta i màgica de l'any amb bona companyia i una taula memorable.