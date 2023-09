Arrenca el curs escolar 2023-2024 amb menys alumnes i més docents que mai

Augmenten en gairebé 1.200 les places de plantilla docent, amb un total de 81.335 dotacions, la més alta assolida fins ara

Principals novetats curs 2023-2024

357.456 famílies han fet ús del val escolar de 100 euros per a la compra de llibres de text i material escolar a la primària

Augmenta la matriculació a l'etapa 0-3 en el segon any de gratuïtat a infantil 2

Educació destina 80 milions d'euros a l'escolarització de l'alumnat vulnerable com a mesura contra la segregació escolar

S'implanta la figura del/de la referent de coeducació, convivència i benestar emocional

Menys infants per aula i gratuïtat d'infantil 2

Més inversió per a l'alumnat vulnerable i per a l'escola inclusiva

Més centres educatius públics

Foment de la llengua catalana

Aquest dimecres 6 de setembre torna a les aules l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària obligatòria a Catalunya amb una previsió d'1.052.623 alumnes. El curs escolar 2023-2024 comença amb menys alumnes, pel descens de naixements dels últims anys, i un increment de la plantilla docent de prop de 1.200 places de professors i mestres. Això elevarà a 81.335 les dotacions de docents, la dada més alta assolida fins ara.Una altra de les novetats del curs és la campanya del val escolar de 100 euros per a la compra de llibres de text i material escolar. 357.456 famílies ja han fet ús d'aquesta ajuda, un 80% del total. L'objectiu d'aquesta iniciativa és pal·liar la pujada de preus de les despeses relacionades amb l'escolarització i atenuar l'impacte de l'increment del cost de la vida en les famílies.La gratuïtat d'infantil 2 s'implanta per segon curs consecutiu amb l'objectiu d'afavorir la conciliació familiar i beneficiar l'alumnat a les edats més primerenques. De fet, l'increment d'alumnes de 0-3 anys va ser de 3,1 punts el curs escolar passat respecte del curs anterior (2021-2022), primer any d'implantació de la gratuïtat.D'altra banda, s'inicia enguany el segon curs de reducció de les ràtios a infantil 3 amb 4.335 grups del Servei d'Educació de Catalunya –sumant I3 i I4- amb ràtio a un màxim de 20 alumnes per aula. A I3 suposa un 86% del percentatge de l'escola pública i un 66% de la concertada.La Generalitat continua implementant les mesures del Pla contra la segregació escolar, i, en aquest sentit, destina per aquest curs 80 milions d'euros a l'alumnat més vulnerable d'infantil 3, d'infantil 4, i de 1r i 2n d'ESO. Aquesta xifra representa gairebé el doble d'inversió respecte del curs passat.Pel que fa a l'escola inclusiva, Educació inverteix 25 milions d'euros més respecte del pressupost anterior, amb la incorporació de 355 nous professionals. En l'àmbit de la coeducació i la convivència, es posa en marxa la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional amb més de 3.400 referents, un per cada centre educatiu.El curs 2023-2024 serà el primer curs escolar sense finançament amb fons públics als centres que segreguen per gènere a l'educació secundària obligatòria.Com a novetat el curs d'enguany, Catalunya comptarà amb 9 nous centres educatius públics, dues escoles, dos instituts i cinc instituts escola. Es tracta de l'Institut Vallcarca (Barcelona), l'Institut Nou Alcarràs (Segrià), l'Escola Nova de Badia del Vallès, l'Escola de Campllong, l'Institut Escola de Badia del Vallès, l'Institut Escola Feixes (Terrassa), l'Institut Escola El Cabrerès (L'Esquirol), l'Institut Escola Mossèn Joan Batlle (Blanes), l'Institut Escola Josep Pous i Pagès (Figueres).També s'integren quatre centres fins ara concertats a la xarxa pública del Departament d'Educació: Institut Escola Manresa, Institut Escola Sant Felip Neri (Barcelona), Escola Segre (Barcelona), i Institut Escola Cent Fonts-Sant Josep (Sant Hilari Sacalm). Amb aquestes integracions, es guanyen més de 1.700 places noves per a l'educació pública.Continuen les mesures per impulsar el català a escoles i instituts, i se n'implanten de noves. Un total de 800 centres es formaran en els tallers ULAE d'usos lingüístics en l'àmbit educatiu i es desplegaran deu mesures per fer front a la davallada en l'ús del català a l'escola. Alhora, 50 centres comencen el Pla pilot de millora de les biblioteques escolars per fomentar l'hàbit lector i la lectura en català.