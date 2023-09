Anunci (Expedient: FUE-2022-02595223)

ANUNCI

pel qual se sotmet a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, de declaració d'utilitat pública i d'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental del projecte del parc solar anomenat Flix-Ascó IV de 16,06 MW sobre terreny en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre i la seva infraestructura d'evacuació, línia soterrada a 30 kV que connecta la instal·lació de producció a la SET ERCAM 30/132 kV en el terme municipal de Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre. (Expedient: FUE-2022-02595223).

La legislació aplicable a aquesta instal·lació és, bàsicament, la següent: A efectes energètics: Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus; Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, sobre procediments d'autorització de les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica i Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. A efectes ambientals: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. A efectes urbanístics: la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. A efectes paisatgístics: la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística.

D'acord amb el que disposa l'article 15 del Decret llei 16/2019, se sotmet a informació pública amb efectes en els procediments administratius següents: el procediment per a l'obtenció de l'autorització administrativa prèvia i de construcció, el procediment per a la declaració d'utilitat pública, el procediment per a l'autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, el projecte de la instal·lació referenciada, durant un període de 35 dies.

Persona peticionària: SANMAD SONNE 3 ROBLE, SL, amb domicili social al Polígono Industrial Cabanillas C/ Francisco de Medina y Mendoza, 1 Nave 66 Cabanillas del Campo 19171 Guadalajara.

Objecte de la sol·licitud: Autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, el procediment per a la declaració d'utilitat pública, autorització del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d'impacte ambiental del projecte del parc solar fotovoltaic Flix-Ascó IV de generació d'energia elèctrica, sobre terreny en sòl no urbanitzable, amb una potència instal·lada de 22 MWp i 16,06 MWn i les seves infraestructures d'evacuació, línia soterrada a 30 kV que connecta la instal·lació de producció a la SET ERCAM 30/132 kV en el terme municipal de Flix.

Expedient: FUE-2022-02595223

Nom instal·lació: “Planta solar fotovoltaica Flix-Ascó IV”

Ubicació de la instal·lació: Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre.

Finalitat: Producció d'electricitat aprofitant l'energia solar fotovoltaica, així com la seva evacuació a la xarxa d'energia elèctrica.