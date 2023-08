Què passa si em quedo adormit amb lents de contacte?

Totes aquelles persones que s'hagin quedat adormits per error amb les lents de contacte posades s'arrisquen a patir alguns d'aquests problemes oculars

20/08/2023 a les 19:07

Els riscos per a la visió de dormir amb les lents de contacte

Què faig si m'he quedat adormit amb elles posades?

Més de la meitat de la població d'Espanya necessita ajudes de correcció visual, però d'ells, tan sols el 7% usa lents de contacte diàriament, tal com confirma l'informe publicat per Vision Direct. Aquest estudi també revela que les persones que les porten solen triar-les per comoditat en general, però també per coqueteria, en el cas de les dones, i per l'útils que resulten a l'hora de practicar algun esport, en el cas dels homes.Les lents de contacte són cada vegada més transpirables, la qual cosa fa que les conseqüències davant aquestes circumstàncies siguin menys preocupants. De fet, aquesta evolució també ha contribuït a l'aparició de lents de contacte terapèutiques, que s'empren en casos concrets i que es poden emportar diversos dies seguits, fins a 30, o lents de contacte d'ús prologat, per a aquestes persones que necessiten portar-les de manera constant. En aquests casos, és l'oftalmòleg qui pot ajudar a solucionar els possibles dubtes.Mentre tenim l'ull tancat, l'aportació d'oxigen a l'ull és menor i amb la lent de contacte posada es redueix encara més. A més, augmenta el risc de patir infeccions perquè són una superfície excel·lent per a la reproducció de bacteris. Les conseqüències poden ser lleus o passar a ser de major gravetat si dormir amb les lents de contacte posades es converteix en un hàbit.Entre els danys lleus destaquen enrogiments i picors, però també sequedat ocular i visió borrosa, als quals se sol sumar la dificultat per a llevar-se la lent de contacte perquè aquesta es queda pegada a l'ull. En els casos més greus pot arribar a causar conjuntivitis, quan s'infecta i inflama la conjuntiva, danys en la superfície de la còrnia, com a úlceres que poden deixar danys permanents, o inflamació de la còrnia, també dita queratitis.Hi ha ocasions en les quals no es pot evitar tancar els ulls, ens quedem adormits sense adonar-nos o estem massa cansats per a aixecar-nos del llit i llevar-nos les lents de contacte. Sempre que sigui una situació puntual no té per què suposar un problema, però també convé prendre unes certes precaucions una vegada que ens despertem.És important no intentar llevar la lent de contacte res més aixecar-nos, encara que la sentim incòmoda; pot haver-se quedat pegada a l'ull, per la qual cosa serà necessari lubrificar-les abans d'intentar retirar-les, això es pot fer amb les pròpies llàgrimes de l'ull, per exemple masajeando les parpelles suaument. Si la lent de contacte segueix pegada, caldrà emprar llàgrimes artificials.Una vegada que s'han hidratat i ja és segur llevar-les, el millor és evitar posar-les de nou al llarg del dia, optant per portar les ulleres habituals per a donar-los un respir als teus ulls. Si les molèsties no desapareixen amb el temps, és el moment d'acudir a l'especialista, perquè pot ser que hàgim d'enfrontar-nos a alguns dels danys assenyalats anteriorment.