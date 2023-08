Els perills per a la salut de consumir aliments precuinats envasats

La calor és un dels factors que eleven les intoxicacions alimentàries a l'estiu

20/08/2023 a les 13:02

Consells per a evitar intoxicacions a l'estiu

Les intoxicacions alimentàries augmenten a l'estiu en número i en gravetat, i tenen lloc amb més freqüència en la llar que fora d'ell. A Espanya, la calor és un dels factors que fan augmentar aquests problemes alimentaris. Els canvis d'horari, els menjars fora de casa o les altes temperatures que propicien el creixement de microorganismes en els aliments i ajuda a trencar la cadena de fred amb més facilitat són factors que fan augmentar els problemes alimentaris.De tot això parla Miguel Assal. Aquest tècnic d'emergències prehospitalàries es refereix aquesta vegada als perills dels aliments precuinats envasats amb les altes temperatures de l'estiu. Recorda referent a això el brot de botulisme per unes truites de patates envasades que va ser notícia al juliol. Aquest divulgador de primers auxilis en xarxes socials mostra els senyals d'alarma que donen els envasos. «Si aneu a la botiga i veieu qualsevol tipus de perforació en l'envàs cal rebutjar-lo», assegura. I el mateix quan trobem un envàs, ell mostra un de companatge, inflat: «Pot estar contaminat», alerta.Assal ens anima a anar amb compte també amb els flascons i llaunes de conserva. Cal desconfiar si està abonyegat o inflat: «Porta aire dins. Pot tenir estar contaminat». Assegura que també cal anar amb compte si en obrir un envàs trobem molt líquid i amb escuma. De nou, assegura aquest divulgador, cal anar amb compte perquè pot estar contaminat.Molta atenció cal posar també per a no trencar la cadena de fred. Recorda Assal que un envàs obert que no hem consumit per complet cal conservar-lo en la nevera. Però cal passar el seu contingut a un altre recipient i millor si és de cristall.Als consells de Miguel Assal afegim els que dona l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Es tracta de deu principis bàsics de seguretat alimentària que s'han de seguir per a evitar intoxicacions a l'estiu, evitant que els bacteris arribin als aliments:1. Extremar la higiene personal. Rentar-se les mans en anar al bany o en tocar animals, plantes, terra... I, sobretot, sempre abans de manipular aliments.2. Després de cuinar, refrigerar el menjar com més aviat millor, sense deixar-la a temperatura ambient, ja que és la més perillosa.3. En sortir al camp o la platja, portar el menjar en recipients molt nets i hermèticament tancats. Mantenir fresca la nevera o cistella amb el menjar, amb acumuladors o una bossa de gels.4. Les sobres de menjar, a la nevera… o a les escombraries.5. Deixar els aliments tapats i ben protegits: així s'eviten les visites dels insectes, que poden transmetre la intoxicació.6. Evitar la contaminació creuada: taules, plats o coberts que s'hagin usat amb aliments crus, no utilitzar-los una altra vegada amb els cuinats sense haver-los rentat. Usar coberts nets en servir les salses, amanides o guisats.7. Reescalfar només la porció que es vagi a consumir.En la compra, deixar per al final els aliments que necessiten refrigeració.8. Tenir especial compte amb els productes amb salses, amb maioneses, amb els rostits i amb les preparacions que inclouen aliments cuinats i crus alhora.9. En llocs on l'aigua no ofereixi garanties, prendre-la embotellada i sense gel. Anar amb compte en aquest cas també amb les verdures fresques i els mol·luscos.