Augmenten la depressió i l'ansietat el risc de patir càncer?

Encara que sembla que si que existeix una relació entre les dues patologies, en ella mitjana factors molt variats i complexos que sovint involucren l'estil de vida

Una relació complexa

Factors implicats

Els trastorns de l'estat d'ànim, i més específicament el trastorn depressiu major, afecten a entorn d'un 5% de la població adulta a tot el món. Aquestes persones, a més, sovint conviuen amb altres problemes de salut mental com ara els trastorns d'ansietat.Molt més allà de malalties que afecten exclusivament la ment, tant l'ansietat com la depressió tenen un impacte molt profund sobre l'estat de tot l'organisme. De fet, totes dues condicions s'han associat en la literatura científica amb un major risc de sofrir unes certes malalties com a afeccions cardíaques, ictus o demència.De manera similar, alguns estudis han trobat vincles entre la depressió i l'ansietat i el risc de patir càncer, però la veritat és que en aquesta instància particular l'evidència sobre aquest tema és menys clara.Ara, investigadors del University Medical Center Groningen han trobat proves que desafien aquesta teoria, segons publiquen en la revista mèdica Cancer.Com apunten en aquest article, el seu enfocament, basat en l'anàlisi creuada de dades obtingudes de la base International Psychosocial Factors and Cancer Incidence Consortium, que compta amb informació de més de 300.000 adults dels Països Baixos, el Regne Unit, Noruega i el Canadà ha llançat que el risc de càncer, ha llançat que no existeix associació estadística entre la depressió i l'ansietat i el càncer (ja sigui en sentit ampli o referit als tumors de mama, pròstata, colorectals o relacionats amb l'ús d'alcohol) una vegada que s'ajusten uns certs factors de risc psicosocials relacionats, com ara l'ús de tabac o alcohol.I és que és important tenir en compte que existeixen una sèrie de circumstàncies (l'ús de tabac, el consum d'alcohol, l'índex de massa corporal) que es relacionen de manera important tant amb els trastorns psicològics analitzats com amb la incidència de determinats tipus de càncer. De fet, es creu que la depressió i l'ansietat sovint resulten en l'adopció d'hàbits poc saludables que poden, per si mateixos, incrementar el risc de patir càncer.L'important d'aquestes troballes és que il·luminen el camí per al desenvolupament d'enfocaments preventius i terapèutics basats en els veritables mecanismes que poden relacionar els diagnòstics de patologies mentals i càncer, proveint de valuosa informació per a l'abordatge d'aquests pacients.