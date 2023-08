Així és l'exercici que has de realitzar per a reduir el teu risc de mort

Estudis científics han trobat que l'exercici físic pot reduir el risc de morir per diverses causes, incloent-hi les malalties cardiovasculars

19/08/2023 a les 19:08

Les quantitats idònies d'exercici

L'exercici és una part fonamental d'un estil de vida saludable. No obstant això, existeixen diverses opinions entre els experts sobre la quantitat d'activitat física ideal i sobre la millor manera de realitzar-la.Ara, un nou estudi ha analitzat diverses combinacions entre diferents tipus d'exercici i el seu efecte sobre l'esperança de vida, així com sobre la mortalitat per diverses causes. D'aquesta manera, els seus autors han conclòs les millors opcions per a reduir el risc de morir per segons que patologies.Tal com exposen aquests investigadors en la revista científica JAMA Internal Medicine, els resultats són diferents en el cas de la mortalitat per totes les causes i en el cas de la mortalitat provocada per malalties cardiovasculars. Concretament, per a garantir el menor risc en el primer cas es requerien cada setmana més de 0 a 75 minuts cada setmana d'activitat aeròbica moderada al costat de més de 150 d'activitat aeròbica vigorosa, més dues o més sessions d'activitat enfortidora de la musculatura; en el segon, més d'entre 150 i 225 minuts d'activitat aeròbica moderada, més d'entre 0 i 75 minuts d'activitat aeròbica vigorosa i dues o més sessions d'activitat enfortidora dels músculs.Aquestes conclusions emergeixen de l'anàlisi de les dades recopilades entre 1997 i 2018 pel National Health Interview Survey dels Estats Units, realitzat sobre una mostra de 500.705 adults i amb un seguiment mitjà de 10 anys. Els participants, amb edats compreses entre els 18 i els 85 anys, autoreportaven les seves rutines d'exercici físic.Les dades llançades per aquest estudi coincideixen en bona part amb les recomanacions actuals de l'Organització Mundial de la Salut, que indiquen entre 150 i 300 minuts d'activitat aeròbica moderada, entre 75 i 150 minuts d'activitat aeròbica vigorosa, alguna combinació relativament equivalent d'aquestes, i sessions d'activitat enfortidora dels músculs dos dies cada setmana.