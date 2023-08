Els cinc aliments que afegeixen anys a la teva vida, segons una experta d'Harvard

El treball es basa en estudis anteriors que identificaven aliments beneficiosos tant per a la salut com per al medi ambient

Així va ser l'estudi

L'alimentació és una de les claus de la salut i de fet, si seguim unes pautes, el nostre estat general millorarà i fins i tot podem guanyar en longevitat si mengem determinades coses. És el que sosté Linh Bui, doctorada de la Universitat d'Harvard que ha elaborat un article que recull quins són els cinc aliments que ens donen més anys de vida i, encara més, que són beneficiosos per al medi ambient.El treball es basa en estudis anteriors que identificaven aliments beneficiosos tant per a la salut com per al medi ambient —com els cereals integrals, la fruita, les verdures sense midó, la fruita seca i els olis insaturats—, així com aliments que podrien ser perjudicials per al medi ambient i la salut humana, com els ous i les carns vermelles i processades. Les noves troballes suggereixen que menjar aliments més respectuosos amb el planeta pot ajudar a reduir el risc de mort per causes com el càncer, les cardiopaties, les malalties respiratòries i les malalties neurodegeneratives.Segons les proves existents, els aliments d'origen vegetal s'associen a un menor risc de malalties cròniques com les cardiopaties, el càncer colorectal, la diabetis i els accidents cerebrovasculars, així com a un menor impacte ambiental en termes d'ús de l'aigua, ús del sòl, contaminació per nutrients i emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.Per a crear el seu Índex Dietètic de Salut Planetària (IDSP), els investigadors van revisar la recerca existent sobre les relacions entre diversos grups d'aliments i els resultats de salut basats en la dieta de referència EAT-*Lancet que té en compte els impactes ambientals de les pràctiques de producció d'aliments. A continuació, van aplicar l'índex per a analitzar els resultats entre més de 100.000 participants en dos grans estudis de cohorts realitzats als Estats Units. El conjunt de dades va incloure més de 47.000 morts durant un període de seguiment que abasta més de tres dècades, des de 1986 fins a 2018.Bui va advertir que el PHDI no reflecteix necessàriament tots els aliments i la seva relació amb les principals malalties en tots els països. Les persones amb problemes de salut específics, restriccions religioses o diferent accessibilitat als aliments a causa de la seva situació socioeconòmica o a la disponibilitat d'aliments poden tenir dificultats per a seguir un patró d'alimentació més sostenible. Noves recerques podrien ajudar a dilucidar i abordar aquestes barreres.