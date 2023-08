Descobreix les raons per les quals et pots quedar calb sent jove

Encara que l'alopècia o pèrdua del cabell és molt comú en homes, també pot afectar les dones i, malgrat ser un assumpte estètic, pot causar gran impacte psicològic

Què és l'alopècia prematura?

Alteracions hormonals

L'alopècia pot ser un efecte secundari d'alguns medicaments com els que s'utilitzen per al càncer, la depressió o problemes cardíacs

Haver viscut algun esdeveniment que t'hagi provocat un alt nivell d'estrès​

El consum de fàrmacs com les pastilles anticonceptives

Tenir una dieta baixa en nutrients o vitamines

Patir algun TCA (Trastorn de la Conducta Alimentària)

Consum de drogues, tabac o alcohol en excés

Sotmetre's a tractaments que siguin invasius per al cuir cabellut

Les dones sofreixen d'alopècia prematura?

L'alopècia o calvicie és una condició que afecta moltes persones a Espanya. En alguns casos, pot suposar un gran impacte psicològic i causar angoixa, ansietat o fins a depressió.Malgrat la creença estesa que l'alopècia solament afecta als homes adults, aquesta malaltia es pot donar de manera prematura tant en homes com en dones. Les causes d'aquesta mena d'alopècia poden ser diverses i solucionar-se amb diferents tractamentsL'alopècia, comunament coneguda com 'calvicie', és la condició que fa referència a la pèrdua anormal del cabell al cap i altres zones de la pell. El tipus més freqüent és el de l'alopècia androgènica, present en el 95% dels casos. Aquesta malaltia afecta principalment als homes d'entre cinquanta i seixanta anys a causa de l'envelliment capil·lar. No obstant això, es poden donar casos d'alopècia prematura en persones de vint anys o en les últimes etapes de l'adolescència. Els motius pels quals sol aparèixer aquest tipus de calvicie són:---------​---​------------A pesar que és més comú que els homes pateixin o acabin patint alopècia en algun moment de les seves vides, les dones també poden sofrir-la. Quan es dona en dones d'entre vint i trenta-cinc anys se'l denomina alopècia femenina prematura i, normalment, pot millorar mitjançant alguns tractaments. Les causes més comunes d'aquesta mena d'alopècia és l'herència genètica i l'estrès físic i emocional. Alguns dels tractaments més comuns són el minoxidil, el plasma ric en plaquetes i el trasplantament capil·lar.