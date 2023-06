L'apnea del son pot reduir el volum cerebral i accelerar l'aparició de l'alzheimer

Es tracta del trastorn respiratori del somni més comú, afectant 1.000 milions de persones a tot el món

L'apnea del son és en l'actualitat el trastorn respiratori del somni més comú en el món, amb un total d'uns 1.000 milions de casos estimats a tot el món. Es tracta d'una condició en la qual es produeixen pauses en la respiració de la persona mentre dorm. Això perjudica el descans i s'associa al seu torn amb un major risc de sofrir un bon nombre de problemes de salut; en aquesta línia, un recent estudi publicat en la revista especialitzada Neurology ha trobat que l'apnea obstructiva del somni (la més freqüent i la consegüent reducció en el somni profund s'associen a un augment de les anormalitats en la matèria blanca del cervell (incloent un descens de la mateixa).Concretament, les anomalies registrades en aquest treball són marcadors coneguts de la malaltia cerebrovascular i s'observen també en condicions neurodegeneratives com el declivi cognitiu moderat i l'alzheimer, la qual cosa ha portat als autors a concloure que l'apnea obstructiva del somni pot considerar-se un factor de risc rellevant per a la demència i el ictus. Aquests resultats parteixen de l'anàlisi de les dades de 140 participants en el Maig Clinic Study of Aging; específicament, d'individus que s'havien sotmès a una ressonància magnètica cerebral i almenys una polisomnografia (un tipus de prova en la qual es mesuren diversos paràmetres durant el somni, incloent-hi la freqüència cardíaca i respiratòria). Un altre criteri per a la selecció d'aquestes persones va ser que sofrissin problemes cognitius en el moment de realitzar-se totes dues proves.Així, van trobar que aquells pacients que a conseqüència de l'apnea obstructiva del somni passaven menys temps en les fases profundes de somni mostraven majors nivells de mal en la substància blanca del cervell. Aquesta associació es mantenia després d'ajustar altres factors com l'edat, el sexe, el risc genètic d'alzheimer i factors de risc cardiovascular. Igualment, els danys cerebrals eren majors conforme augmentava la severitat de l'apnea del son.En les demències, existeixen dos trets cerebrals característics: l'aparició d'acumulacions d'unes certes proteïnes defectuoses i la presència d'unes certes formes de mal neuronal, que en la seva majoria afecten la substància blanca (la part del teixit cerebral que es correspon amb els axons o protuberàncies allargades de les neurones, que són els encarregats de transmetre els impulsos elèctrics). Per això, aquests resultats emfatitzen la importància de la detecció precoç de l'apnea del son i altres trastorns del son, ja que es tracta de condicions tractables i per tant d'una manera d'atallar el risc de problemes de salut més greus.