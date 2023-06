Aquests són els perills d'abusar del paracetamol

Un mal ús del mateix podria tenir greus conseqüències per a la salut

10/06/2023 a les 13:33

Què passa si es prèn paracetamol molt seguit?

Quins problemes pot causar el paracetamol?

A Espanya, la quantitat de persones que opten per automedicar-se ha augmentat en aquests últims anys, tal com reflecteix el 'V Estudi de Salut i Estil de Vida' de Aegon.Si bé els motius són comprensibles (una gran part asseguren que ho fan perquè ja saben què els manarà el metge), la veritat és que aquesta és una pràctica gens recomanable, que ens porta a prendre'ns a la lleugera la ingesta uns certs medicaments. Si bé la majoria d'ells és necessari adquirir-los amb recepta mèdica, una vegada que els tenim a casa no sempre seguim les indicacions dels experts.Aquest és el cas del paracetamol, la compra del qual s'ha restringit en molts casos, però no en tots. La quantitat d'aquest medicament que es poden consumir depèn de molts factors i no tenir-lo en compte pot tenir conseqüències per a la salut.Un dels factors més important a l'hora de dosar aquest medicament és l'edat. Les persones adultes no prenen les mateixes quantitats que els nens. De fet, en el cas dels més petits de la casa, és necessari assegurar-se que el medicament és adequat per a ells, perquè no sempre es pot prendre el mateix i a vegades requereixen un específic. Una dosi massa alta en nens pot causar irritació estomacal en qüestió d'hores i mal hepàtic en uns pocs dies, segons revelen els experts de Maig Clinic.No sempre ens quedem conformes amb l'efecte aconseguit amb la medicació i a vegades es pren més per a multiplicar els seus efectes, també pot succeir que considerem que ha passat el temps suficient i prenguem la dosi abans del que correspon... sigui com sigui el motiu, si ens excedim a l'hora de prendre paracetamol correm el risc d'una sobredosi.En general, en persones adultes no convé prendre més de 4 g al dia. El paracetamol és un analgèsic recomanat per a maldecaps, febres lleus i moderades o malestar en general, però no és efectiu per a altres molèsties, com a dolors d'esquena o el tractament de la grip.Així, a més dels danys hepàtics que hem assenyalat abans que vaig poder produir una ingesta excessiva, també s'han detectat casos en els quals es produeixen danys cardiovasculars, un risc que augmenta en els casos en els quals es consumeix dissolt en una solució que contingui sal.Consumir paracetamol de manera continuada o en majors dosis de les recomanades pot produir una sobredosi acumulativa. Un estudi publicat en la revista Annals of the Rheumatic Diseases va concloure que aquesta manera de medicar-se podria augmentar fins a un 50% les probabilitats d'úlcera, un 68% més de patir un infart o fins i tot, un ictus, i fins a un 63% més de possibilitats de mort sobtada.