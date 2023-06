Aquesta és la quantitat màxima de sucre que es pot prendre al dia

Saber la quantitat de sucre que podem ingerir al dia és un factor que cada vegada importa més als ciutadans ja que es tendeix a dietes saludables i amb menys calories

10/06/2023 a les 19:42

La importància de l'etiquetatge

Recomanacions oficials

Riscos d'un consum excessiu de sucre

Augment de pes

Malalties cardiovasculars

Diabetis tipus 2

Càries dental

Malalties cròniques

La quantitat de sucre que consumim en la nostra dieta alimentària s'ha convertit en una de les grans preocupacions per la seva possible afectació al nostre estat de salut general. Saber la quantitat màxima que podem ingerir al dia i no sobrepassar-nos, és un factor que cada vegada ens importa i ens preocupa més.Per això, és fonamental llegir les etiquetes dels aliments i ser conscients de la quantitat de sucre agregada en els productes processats. A més, reduir el consum de sucre i optar per opcions més saludables, com a fruites fresques i aliments no processats, pot contribuir a una alimentació més equilibrada i beneficiosa per a la salut.La American Heart Association (Associació Americana del Cor, AHA) recomana que els homes no consumeixin més de 37.5 grams (9 cullerades) de sucre agregada per dia, i que les dones no consumeixin més de 25 grams (6 cullerades) per dia.Un consum excessiu de sucre pot provocar importants i greus riscos i efectes negatius per a la salut.: El consum excessiu de sucre està associat amb un major risc d'augment de pes i obesitat. Els aliments i begudes rics en sucre solen ser alts en calories però baixos en nutrients.: Un excés de consum de sucre pot derivar en majors probabilitats de sofrir una malaltia cardíaca, hipertensió i nivells alts de triglicèrids en la sang.: La ingesta elevada de sucre pot provocar resistència a la insulina, la qual cosa complica el control del sucre en la sang i pot provocar diabetis.: El sucre és una de les principals causes de càries dental. Els bacteris presents en la boca s'alimenten de sucre i produeixen àcids que danyen l'esmalt dental.: L'excés de sucre també pot derivar en el desenvolupament d'uns certs tipus de càncer, malaltia hepàtica grassa no alcohòlica i malalties metabòliques.