Les vacunes contra el càncer i la cardiopatia estaran llestes el 2030

El cap de Moderna, Paul Burton, creu que es podran salvar milions de vides

09/04/2023 a les 19:47

Les vacunes contra el càncer i les cardiopaties podrien estar llestes per a fins de la present dècada, segons el director executiu de l'empresa farmacèutica estatunidenca Moderna.El doctor Paul Burton diu que els avanços realitzats en el camp del ARNm, la tecnologia utilitzada per a fabricar la vacuna de la Covid de la seva companyia, han donat pas a una era daurada de les vacunes, tal com recull el Daily Mail.Les malalties cardíaques i el càncer són les principals causes de mort als Estats Units, ja que estan darrere de 1,3 milions de morts a l'any, o més d'una de cada tres de totes les morts registradesPer a vacunar a algú contra el càncer, els metges primer prendrien una biòpsia del tumor de la persona. Després identificarien l'antigen en les cèl·lules canceroses i codificarien la vacuna de ARNm per a activar les cèl·lules per a produir el mateix antigen.Després, la vacuna s'administraria a un pacient, provocant que les seves cèl·lules produeixin l'antigen i desencadenant una resposta immune contra ell. Després, les cèl·lules immunitàries serien entrenades per a destruir qualsevol cèl·lula cancerosa que quedi en el cos i per a 'caçar' qualsevol cèl·lula cancerosa que torni.La injecció, administrada juntament amb un fàrmac d'immunoteràpia fabricat per Merck, s'usaria per a tractar als pacients que s'estan recuperant d'un melanoma avançat i que corren major risc que els tumors tornin.