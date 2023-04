Aquests són els trets de la personalitat més associats amb la felicitat

Al llarg de la vida podem conrear-los i augmentar la nostra satisfacció vital

Felicitat consistent al llarg de la vida

Queda lloc per a canviar

Les persones que són emocionalment estables, conscients i agradables podrien experimentar més satisfacció amb les seves vides, segons una nova recerca duta a terme per un equip d'investigadors de diferents universitats europees.Específicament, l'estudi buscava analitzar de quina manera els 'cinc grans' trets de la personalitat (categoria que agrupa l'estabilitat emocional, l'extraversió, l'autoconsciència, l'obertura i la agradabilidad) es relacionen amb la satisfacció en el treball, social i en la vida al llarg de la vida adulta.Tal com publiquen els autors en el mitjà especialitzat Journal of Personality and Social Psychology, la recerca prèvia havia trobat que les persones amb uns certs trets de la personalitat, com l'extraversió, tendia a reportar major felicitat que uns altres; tanmateix, fins ara, no era clar si això continuava succeint a mesura que els individus envelleixen.D'acord amb aquestes troballes, i malgrat els canvis en els entorns vitals i en les experiències, els cinc grans trets de la personalitat continuen associant-se de manera robusta amb una major satisfacció vital al llarg de la vida. En alguns casos, subratllen els investigadors, l'associació es torna fins i tot més forta per a la satisfacció amb el treball.Aquests resultats emergeixen de les dades obtingudes de 9.110 individus holandesos amb edats compreses entre els 16 i els 95 anys, que al llarg d'11 anys van completar múltiples enquestes dirigides a avaluar els seus nivells de cadascun d'aquests cinc trets de la personalitat i la seva satisfacció amb les relacions socials, les seves carreres professionals i en general amb les seves vides.D'aquesta manera, els autors van trobar que la relació entre els trets de la personalitat i la satisfacció vital es mantenia estable al llarg de la vida, cosa que significa que al marge de l'edat els trets de la personalitat continuen influenciant de manera important la satisfacció vital de les persones.Entre elles, l'estabilitat emocional (que sembla ajudar al fet que les persones vegin el món d'una manera menys negativa) va resultar ser el principal predictor de la felicitat.Un altre punt interessant que els autors reflecteixen és que aquelles persones que van anar marcant valors més alts en qualsevol dels trets de la personalitat a mesura que passava el temps també veien augmentar la seva satisfacció vital, la qual cosa implica que al llarg de la nostra biografia tenim possibilitat de canviar la nostra personalitat i experimentar més felicitat.