La meitat dels adults majors de 40 anys podria tenir una malaltia cardíaca oculta

Es tracta de l'aterosclerosi coronària, principal causa d'infart de miocardi

Actualitzada 08/04/2023 a les 13:19

Cada any, gairebé 20 milions de persones moren a causa de malalties cardiovasculars (de totes aquesta morts, el 85% es produeixen concretament per ictus o infart de miocardi). Existeixen diversos factors de risc modificables que contribueixen al risc d'aquesta mena d'accidents cardiovasculars, incloent-hi el tabaquisme, la hipertensió arterial, el colesterol alt i l'obesitat; així com factors de risc no modificables com la història familiar o unes certes malalties com la diabetis.Ara, una nova recerca publicada en la revista acadèmica Annals of Internal Medicine ha trobat que fins a la meitat dels adults de més de 40 anys d'edat podrien patir malalties cardiovasculars 'ocultes', que no provoquen símptomes.La troballa parteix d'un estudi realitzat a Dinamarca sobre 9.500 persones majors de 40 anys sense símptomes coneguts previs de malalties cardiovascular. A aquestes persones se'ls va practicar una angiografia per tomografia computada, una tècnica d'imatge, amb la finalitat de trobar aterosclerosi obstructiva coronària no diagnosticada prèviament.De fet, l'aterosclerosi coronària és la causa més habitual d'infart de miocardi, i consisteix en una acumulació de placa (dipòsits de colesterol) en les artèries que proporcionen sang al cor.Aquest mètode va llançar que gairebé la meitat d'aquestes persones, un 46%, patia una aterosclerosi no diagnosticada prèviament (un 36% patia malaltia no obstructiva i un 10% obstructiva).La gran sorpresa, expliquen els autors, resideix en el 10% que patia malalties obstructives però que no mostrava símptomes identificats d'aquestes malalties.Això planteja una important pregunta sobre la significança de la condició en les persones asimptomàtiques: fins ara, la importància de l'aterosclerosi coronària provenia principalment dels pacients que ja havien estat diagnosticats abans de sofrir un accident cardiovascular rellevant. De la mateixa manera, il·lustra l'eficàcia de la tomografia computada per a establir el risc cardiovascular en els pacients asimptomàtics.