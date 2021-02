Es presenta el llibre 'Contes a moltes mans' del curs 2019-2020 escrit i il·lustrat per les escoles de Constantí

Aquests contes s'anomenen contes col·laboratius perquè cada escola inicia uns contes i n'acaba uns altres

Actualitzada 18/02/2021 a les 15:55

Aquest dimecres 17 de febrer ha arribat a les escoles de Constantí el llibre dels 'Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí' corresponent al passat curs 2019-2020. Es tracta de la darrera edició d'aquest projecte comú en el qual col·laboren les escoles Centcelles i Mn. Ramon Bergadà, que consisteix en la creació de contes per part dels alumnes de 4rt de totes dues escoles. El projecte està coordinat per la Biblioteca Municipal i té, precisament, com a principals protagonistes dels contes a les pròpies mascotes de la Biblioteca.Normalment, cada any es realitzava la presentació del llibre amb un acte públic a la Biblioteca Municipal pels volts de Sant Jordi, però la situació d'alarma sanitària motivada per la pandèmia i el confinament van impedir que l'any passat es pugués dur a terme aquesta presentació.Aquests contes s'anomenen contes col·laboratius perquè cada escola inicia uns contes i n'acaba uns altres, d'aquesta manera cada conte implica diferents classes tant en la tasca de redacció com pel que fa a la il·lustració. El títol del conte col·laboratiu del curs passat és 'L'esperit del reciclatge' i es tracta d'un conte amb dos possibles finals. La primera part del conte va ser elaborada pels alumnes de 4t de l'escola Centcelles, i els dos possibles finals van anar a càrrec dels alumnes de 4t A i 4t B de l'escola Mossèn Ramon Beragdà, respectivament.Tal i com ja es va fer durant els cursos anteriors en els 'Contes a moltes mans', a banda del llibre amb els escrits i dibuixos dels alumnes de les escoles s'inclou també un CD amb els textos enregistrats a Constantí Ràdio i 11 peces musicals inspirades en els contes que recull el llibre, elaborades i interpretades pels alumnes de l'Escola Municipal de Música 'Rafel Gibert Recasens'.