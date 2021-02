La Biblioteca de Cambrils lliura els premis als millors lectors del 2020

Els SuperLectors adult i infantil són Lucas Ventura (160 préstecs) i el seu fill León (86 préstecs)

Actualitzada 15/02/2021 a les 14:00

La Biblioteca Josep Salceda i Castells de Cambrils va lliurar divendres els premis als lectors que més préstecs van realitzar durant el 2020. El lliurament dels regals va tenir lloc a la biblioteca a les 17 hores i va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Cinta Ballesté, i de la bibliotecària Eva Ferré. Va ser un acte tancat al públic per garantir les mesures de seguretat de la covid-19.Enguany els guanyadors han estat Lucas Ventura en la categoria d'adults, amb 160 préstecs, i León Ventura en la categoria infantil, amb 86 préstecs. Ambdós són pare i fill i no és la primera vegada que guanyen aquest premi. Lucas Ventura no només és superlector, sinó també superusuari. Col·labora activament amb la biblioteca aportant recomanacions de llibres i també va acceptar fer d'actor al vídeo que va servir de promoció de l'alimentació saludable l'any 2019.