Joves de l'Institut de Roda de Berà visiten el Punt de Distribució d'Aliments

Han conegut en primera persona com funciona aquest servei, coincidint amb la campanya del Gran Recapte

Actualitzada 20/11/2020 a les 17:45

En plena campanya del Gran Recapte d’Aliments, aquest divendres tretze alumnes de 3rB de l’Institut de Roda de Berà, acompanyats per la professora Estela Simó, han visitat les instal·lacions del Punt de Distribució d’Aliments de la localitat.L’objectiu de la visita era conèixer en primera persona com funciona aquest servei, sobretot en temps de pandèmia, i com es gestionen les donacions d’aliments i productes bàsics que es reben.Allà, les treballadores i voluntàries del servei, acompanyades per l’alcalde Pere Virgili i la regidora de Serveis Socials, Teresa Ferré, han guiat els joves, dividits en petits grups, per les diferents estades del PDA on es guarden els aliments frescos refrigerats, els aliments no peribles, així com la resta d’elements que es distribueixen entre les famílies més vulnerables que els puguin necessitar, com és el cas de roba, mantes o sabates.Aquesta visita està emmarcada dins de l’acció educativa Servei Comunitari que els alumnes de secundària realitzen per experimentar i protagonitzar accions de compromís cívic, per aprendre en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats als servei de la comunitat.