La Biblioteca Municipal de Cambrils rep la donació d'un retrat a l'oli de Josep Salceda i Castells

El quadre es penjarà en una de les parets de l’equipament municipal per donar a conèixer la figura del periodista i historiador local

Actualitzada 21/02/2020 a les 13:52

La Biblioteca Josep Salceda i Castells va rebre ahir la donació d’un retrat del periodista i historiador local que dona nom a l’equipament municipal. El lliurament va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Cinta Ballesté; la directora de la biblioteca, Rosa M. Fusté; el director de Revista Cambrils, Lluís Rovira, i la bibliotecària Eva Ferré.El quadre es penjarà en una de les parets o columnes de la biblioteca per donar a conèixer la seva figura. L’obra és una pintura a l'oli signada pel pintor Emilio J. Gallardo amb data de l'any 2003 i era propietat del propi Josep Salceda. Quan va morir Josep Salceda, l'octubre de 2011, el quadre va passar a mans del seu amic Joan Puig. Ara fa uns mesos, Cecília Ortoneda, vídua de Joan Puig, va decidir donar el quadre a l’equipament (batejat amb el nom de Josep Salceda i Castells des del desembre de 2018) i es va posar en contacte amb la Revista Cambrils per fer efectiva la donació.El passat mes de gener la biblioteca va editar un tríptic que recollia la biografia i l'obra de Josep Salceda, que va destacar pel seu vessant de periodista i d'historiador local. Salceda va ser un dels fundadors de Revista Cambrils, l'any 1953, i va estar lligat tota la seva vida a la publicació. Durant uns anys va arribar a ser el director i president de l'entitat editora, i hi va publicar la seva obra més emblemàtica, les Estampes Cambrilenques, que posteriorment es van editar i publicar en tres volums.Com a periodista local, Salceda va ser nomenat Cronista Oficial de la Vila de Cambrils l'any 1975 i, també, va col·laborar amb altres mitjans de comunicació: Proa, Diario Español de Tarragona, El Correo Catalán, Ràdio Reus-SER i Ràdio Cambrils. Josep Salceda també és autor dels llibres La Mare de Déu del Camí i el seu santuari (1986); L'Auca de Cambrils (1991); Els carrers de la vila (1992); Un segle d'arrels lasal·lianes a Cambrils: 1900/2000 (2000) i de 250 anys d'història: 1754/2004. Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (2004).A banda d'aquest vessant com a home de lletres, Josep Salceda va ser un membre molt actiu de la societat civil cambrilenca i va formar part de nombroses entitats culturals, socials i esportives del municipi.