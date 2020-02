El projecte Predimed Plus celebra sis anys de trajectòria amb una festa per als seus voluntaris

El projecte, d'abast estatal, compta amb més de 450 voluntaris a Tarragona

El teatre Bartrina de Reus va acollir dimecres i dijous els actes de commemoració dels 6 anys de vida del projecte Predimed Plus, la major investigació sobre nutrició que es fa a l’Estat espanyol.



L’objectiu principal d’aquesta festa era mostrar l’agraïment als voluntaris i voluntàries que durant aquest temps han participat en el projecte i mantenir-los informats dels resultats obtinguts fins ara.L’acte el va organitzar la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV i el van presentar el director de la Unitat, Jordi Salas-Salvador, la investigadora Nancy Babio i el regidor de Salut i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, Òscar Subirats.Algunes de les persones voluntàries ja han finalitzat els sis anys d’intervenció, tot i que la seva participació a l’estudi no ha acabat, i durant dos anys més es sotmetran a un seguiment per avaluar-ne els resultats.Els voluntaris tenien entre 55 i 70 anys que en el moment de ser reclutades per a l’estudi, patien sobrepès i obesitat i presentaven factors de risc com la pressió i la glucosa alta, nivells de colesterol bo i triglicèrids alterats.En el projecte hi participen 6.964 voluntaris, dels quals 460 es troben a la demarcació de Tarragona. Es fa de manera coordinada en 23 centres de recerca de l’Estat espanyol sota la coordinació de la Unitat de Nutrició Humana liderada per Jordi Salas-Salvadó, cap d’aquesta Unitat de la Universitat Rovira i Virgili i investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBERobn.