La JNC celebra la seva Calçotada Nacional a la ciutat de Valls

Actualitzada 19/02/2020 a les 09:42

El passat dissabte dia 15 de febrer, la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) va celebrar la seva Calçotada Nacional a la ciutat de Valls. Comptant aquest any, ja és la cinquena edició que el col·lectiu de militants de la JNC de la comarca de l’Alt Camp, i amb el suport del col·lectiu territorial de la JNC del Camp de Tarragona, organitzen l’esdeveniment.A la calçotada hi van assistir militants de tots els territoris de Catalunya, els quals van poder degustar la tradicional calçotada al Restaurant Casa Fèlix.Durant la calçotada hi van estar presents el Conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró; l’Alcaldessa de la ciutat de Valls, Dolors Farré; la Secretaria General de la JNC, Judith Toronjo; com també diferents representants del Comitè Executiu Nacional de l’organització; i el Coordinador Territorial de de la JNC del Camp de Tarragona, Pol Montserrat.